Sakın çöpe atmayın! Diş beyazlatmadan duvardaki küf lekelerine kadar çare oluyor...

Portakal C vitamini açısından zengin bir meyvedir. Hasta olduğumuzda sık sık tüketmemiz bizi hızlı bir şekilde iyileştirdiği bilinir. Bununla da kalmayıp, cilt bakımlarında, uyguladığınız detokslarda size hep eşlik eder. Sağlığa ve cilde olan faydalarını saymakla bitmez. Ayrıca gündelik hayatınızı oldukça kolaylaştırıyor. İşte portakal kabuğunun bilinmeyen faydaları.
SALYANGOZLARI BAHÇENİZDEN UZAK TUTAR
Salyangozlar ve sümüklü böcekleri toprağınızdan çıkarmanın en iyi yolu, bahçenizin her yerine biraz portakal kabuğu yerleştirmektir. Salyangozlar portakalları çok cezbeder. Böylece bahçenizdeki lahana ve marul yerine portakal kabuğundan beslenmeye başlarlar.
KÜFLERİ AZALTIR
Küf, evinizde görülebilecek en kötü şeylerden biridir. Büyük bir kavanozu portakal kabuklarıyla doldurun, ardından ağzına kadar sirke ile kaplayabilirsiniz. Önce sirkeyi ısıtırsanız demleme işlemi daha da hızlı ilerleyecektir. Karanlık bir yerde 2-4 hafta boyunca tek başına bırakmanız gerekecek. Sonrasında herhangi bir küflü leke üzerinde rahatlıkla kullanmaya başlayabilirsiniz.
KEDİLERİ BİTKİLERDEN UZAK TUTAR
Birçok kedinin bitkilerin yapraklarını ısırma ve kaşıma gibi kötü bir alışkanlığı vardır. Bunu önlemek için yapabileceğiniz şey, sadece biraz portakal kabuğu alıp bitkilere sürmektir. Yapraklarda ve gövdelerde kalacak yağlar, muhtemelen onları rahatsız etmeden hemen yanından geçecek olan kedinizi rahatsız edecektir.
AHŞAP YÜZEYİ CİLALAMAK İÇİN KULLANIN
Çoğu malzeme gibi ahşap da zamanla parlaklığını kaybeder. Bu parlaklığı geri kazanmanın akıllıca ve ucuz bir yolu, portakal kabuğunu alıp beyaz tarafı ahşap yüzeyleri ovmak için kullanmaktır. Çizikleri ve küçük kırılmaları çözmeyebilir, ancak görünümünü iyileştirecek ve ahşabın yeni durmasını sağlayacaktır.
İNATÇI KAHVE LEKELERİNİ ÇIKARIR
Gün boyunca aynı kahveyi veya çayı içenlerdenseniz, kupalarınızın ne kadar lekelendiğini fark etmişsinizdir. Süngerinizle ovalasanız bile leke bırakmıyor. Bu yüzden lekeleri biraz tuzlu portakal kabuğu ile ovalamayı deneyebilirsiniz. Tuz, bu inatçı lekelerin çıkarılmasında önemli ölçüde yardımcı olacaktır.