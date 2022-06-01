Sakın çöpe atmayın! Diş beyazlatmadan duvardaki küf lekelerine kadar çare oluyor...

KEDİLERİ BİTKİLERDEN UZAK TUTAR Birçok kedinin bitkilerin yapraklarını ısırma ve kaşıma gibi kötü bir alışkanlığı vardır. Bunu önlemek için yapabileceğiniz şey, sadece biraz portakal kabuğu alıp bitkilere sürmektir. Yapraklarda ve gövdelerde kalacak yağlar, muhtemelen onları rahatsız etmeden hemen yanından geçecek olan kedinizi rahatsız edecektir.

AHŞAP YÜZEYİ CİLALAMAK İÇİN KULLANIN Çoğu malzeme gibi ahşap da zamanla parlaklığını kaybeder. Bu parlaklığı geri kazanmanın akıllıca ve ucuz bir yolu, portakal kabuğunu alıp beyaz tarafı ahşap yüzeyleri ovmak için kullanmaktır. Çizikleri ve küçük kırılmaları çözmeyebilir, ancak görünümünü iyileştirecek ve ahşabın yeni durmasını sağlayacaktır.