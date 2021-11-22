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Temizlik yapmayı sevmeyenler buraya: Birkaç adımda en pratik temizliğin sırrını veriyoruz

Yapılması gerektiğini biliyorsunuz ama yapmak istemiyorsunuz. Çok uzun zamandır yapılacaklar listesinin başında olsa da harekete geçmek istemeyebilirsiniz. Fakat günlük rutinin önemli bir parçası olan temizlik, ilerleyen zamanlarda daha fazla sorunla karşılaşmamanız için düzenli bir tekrarla devam etmesi gerekir.

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Giriş Tarihi: 22.11.2021 09:06
Temizlik yapmayı sevmeyenler buraya: Birkaç adımda en pratik temizliğin sırrını veriyoruz

Temizlik yapmak, herkes için çekici bir rutin değildir. Bu nedenle her ne kadar kaçılmaya çalışılsa da doğru taktikleri bilmek, temizliği hem kolay hem sevilen bir duruma dönüştürebilir. İşte o ipuçları...

HER TEMİZLİK AYNI VE EŞİT DEĞİLDİR

Bazı insanlar diğerlerinden daha fazla temizlik yapmaktan hoşlanırken, herkes tüm temizlik işlerinin eşit yaratılmadığı konusunda hemfikir olabilir. Hemen herkesin özellikle sevmediği bir temizlik işi olabiliyor. Örneğin; bulaşıkları yıkamak ve yerleştirmek, çamaşırları asmak ve toplamak veya toz almak gibi… Bu noktada yapmanız gereken en doğru adım, sevmediğiniz işi belirleyip belki de onu öncesinde yaparak tüm bu işkenceden kısa sürede kurtulmaktır.

KARMAŞAYI ORTADAN KALDIRIN

Sabun köpüğü, küf, pas, koku, leke veya tozlanmalar… Tüm bunlar evin her yerini işgal edebilecek ve fark etmediğiniz kadar hızlı ilerleyebilecek önemli detaylardır. Peki tüm bu kirin birikmesini nasıl engelleyebilirsiniz?

Bir tarih belirleyin: Nefret ettiğiniz görevlerden kaçınmaya devam etmek kolaydır, bu nedenle temizliğe odaklanmayı planladığınız bir zaman belirleyin. Örneğin, Cumartesi sabahı saat 10'da, duş kapısındaki kireç v birikimini nihayet çözüyorsunuz. Bazı temizlik kıyafetleri giyin, motive edici bir müzik çalın ve işi bir kerede bitirmeye odaklanın.

Yeterli miktarda malzeme stoklayın: Herhangi bir temizlik görevine başlamadan önce süngerler, temizleyiciler ve bezler gibi stok ihtiyaçlarını ortadan kaldırın. Belirli bir iş için doğru temizlik malzemesine sahip olmak işleri kolaylaştırır. Mutfak ve banyodan, oturma odasından kilere kadar doğru temizlik ürünleri sayesinde kısa sürede temizlik yapabilirsiniz. Klorobor, bu noktada tek bir paketi ile tüm evi temizlemenizi kolaylaştırır. 7 litre su içerisinde çözündürdüğünü Klorobor'u, ahşap, parke, cam, seramik veya porselen, mermer gibi tüm zeminlerde kullanabilirsiniz. Böylece evinizin her yerini tek bir temizlik ürününü kullanarak oldukça kısa sürede işlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Yönergeleri izleyin ve daha güvenli ürünler kullanın: Ortalığı daha da kötüleştirmeden veya öğelere zarar vermeden istediğiniz sonuçları elde ettiğinizden emin olmak için her zaman herhangi bir ürün üzerindeki yönergeleri izleyin. Ayrıca sert kimyasallar içeren ürünler yerine, doğal içeriğe sahip ürünleri tercih etmek, temizlik sırasında ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarından, kullandığınız bölgelerde aşınmalara kadar kötü sürprizleri engeller.

  • Klorobor, bu noktada bor içeriği sayesinde düşük bir toksisiteye sahiptir ve hem siz hem de sevdikleriniz için solunu yolu rahatsızlıkları ihtimalini ortadan kaldırır. Özellikle astım, bronşit veya KOAH gibi solunum yolu rahatsızlıklarından muzdarip kişiler için güvenli bir temizlik sunan Klorobor, evcil hayvanlarınız ve bebeğiniz için de güvenli bir kullanım imkanı verir.
  • Ayrıca içeriğindeki kalsiyum sayesinde hızlı kuruma özelliği ile hiçbir zeminde iz bırakmaz. Böylece temizliğe ayırdığınız vakti çok daha kısa süreye indirir.
  • Tekli paketler sunulması ise depolama kolaylığı sağlar ve tamamen geri dönüştürülebilir paketleri sayesinde çevreyi de korur.
  • Üstelik temizlik yaparken kullandığınız paspaslar, kimyasal maddeye maruz kaldıklarında çok daha çabuk eskir ve önceki temizleme işlevini yerine getiremez. Klorobor ise aşındırmaya neden olan yoğun kimyasalları bünyesinde barındırmaması sayesinde temizlik malzemelerinde herhangi bir yıpranma ihtimalini ortadan kaldırarak daha tasarruflu ve etkili bir temizliğe ulaşmanızı sağlar.

Evdeki herkesi organize edin: İster birden fazla el gerektiren büyük bir karışıklık, isterse basit bir temizlik rutini olsun, yardım büyük bir fark yaratabilir. Bu nedenle evde birlikte yaşadığınız kişilerle ortak bir temizlik planı yapabilir, zaman çizelgesi çıkarabilir veya işleri bölüşebilirsiniz. Böylece sevmediğiniz temizlik rutini aslında çok daha basit hale dönüşebilir. Hatta ailecek yaptığınız eğlenceli bir aktivite haline bile dönüşebilir. Önemli olan bir araya gelebilmek!

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