Temizlik yapmayı sevmeyenler buraya: Birkaç adımda en pratik temizliğin sırrını veriyoruz

Temizlik yapmak, herkes için çekici bir rutin değildir. Bu nedenle her ne kadar kaçılmaya çalışılsa da doğru taktikleri bilmek, temizliği hem kolay hem sevilen bir duruma dönüştürebilir. İşte o ipuçları...

HER TEMİZLİK AYNI VE EŞİT DEĞİLDİR

Bazı insanlar diğerlerinden daha fazla temizlik yapmaktan hoşlanırken, herkes tüm temizlik işlerinin eşit yaratılmadığı konusunda hemfikir olabilir. Hemen herkesin özellikle sevmediği bir temizlik işi olabiliyor. Örneğin; bulaşıkları yıkamak ve yerleştirmek, çamaşırları asmak ve toplamak veya toz almak gibi… Bu noktada yapmanız gereken en doğru adım, sevmediğiniz işi belirleyip belki de onu öncesinde yaparak tüm bu işkenceden kısa sürede kurtulmaktır.

KARMAŞAYI ORTADAN KALDIRIN

Sabun köpüğü, küf, pas, koku, leke veya tozlanmalar… Tüm bunlar evin her yerini işgal edebilecek ve fark etmediğiniz kadar hızlı ilerleyebilecek önemli detaylardır. Peki tüm bu kirin birikmesini nasıl engelleyebilirsiniz?

Bir tarih belirleyin: Nefret ettiğiniz görevlerden kaçınmaya devam etmek kolaydır, bu nedenle temizliğe odaklanmayı planladığınız bir zaman belirleyin. Örneğin, Cumartesi sabahı saat 10'da, duş kapısındaki kireç v birikimini nihayet çözüyorsunuz. Bazı temizlik kıyafetleri giyin, motive edici bir müzik çalın ve işi bir kerede bitirmeye odaklanın.

Yeterli miktarda malzeme stoklayın: Herhangi bir temizlik görevine başlamadan önce süngerler, temizleyiciler ve bezler gibi stok ihtiyaçlarını ortadan kaldırın. Belirli bir iş için doğru temizlik malzemesine sahip olmak işleri kolaylaştırır. Mutfak ve banyodan, oturma odasından kilere kadar doğru temizlik ürünleri sayesinde kısa sürede temizlik yapabilirsiniz. Klorobor, bu noktada tek bir paketi ile tüm evi temizlemenizi kolaylaştırır. 7 litre su içerisinde çözündürdüğünü Klorobor'u, ahşap, parke, cam, seramik veya porselen, mermer gibi tüm zeminlerde kullanabilirsiniz. Böylece evinizin her yerini tek bir temizlik ürününü kullanarak oldukça kısa sürede işlerinizi tamamlayabilirsiniz.