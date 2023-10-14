Tencereleri ilk günkü haline çeviriyor! Bu yöntem kararmış kısımları pırıl pırıl yapıyor

Çelik tencerelerde yer alan çıkarması oldukça zorlu görünen lekelerden kurtulmak aslında çok kolay. Uygun malzeme ve yöntemlerle rahatsız edici bu görüntüleri kısa süre içerisinde ortadan kaldırabilirsiniz. Limon suyu ya da sirke gibi asidik yapıya sahip çözücüler, tencerenin kolayca yıkanabilmesi ve muhafaza edilmesi için oldukça etkili ürünlerdir.
Çelik tencereleri ilk günkü haline döndürebilmek için en etkili yollardan birisi tuz ve sirke karışımını kullanmaktır. Bu yöntem için ilk olarak bir kabın içerisinde 1 çay bardağı elma sirkesi ve 1 yemek kaşığı tuz karıştırın. Ardından elde ettiğiniz karışımı, tencereye aktararak 15 dakika boyunca bekletin. Daha sonra karışım tencerenin içerisinde yer alırken bulaşık süngeriyle tencerenin içerisini ve dışarısını ovalayın. Bu işlemden sonra suyla temizleyin.
Kararmış tencereleri pırıl pırıl yapan diğer yöntemler ise şöyle;
LİMON TUZU VE SU
Tencerenin içerisine 1 yemek kaşığı limon tuzu ile su ekleyerek kaynatın. Oda sıcaklığına geldiği zaman süngerle tencereyi ovalayın ardından da suyla durulayın.
KARBONAT VE SU
Bir kabın içerisinde karbonat dökün üzerine de su ekleyerek macun kıvamına gelmesini sağlayın. Oluşturduğunuz karışımı bir bezle tencerenin içerisine ve dışarısına yayarak 10 dakika boyunca bekletin, tencerenin çizilmemesi için bu işlemi yumuşak hareketlerle yapın. 10 dakikanın sonunda tencereyi yıkayın.
SİRKE VE KARBONAT
1 tatlı kaşığı karbonat ile 1 çay kaşığı sirkeyi bir kabın içerisinde karıştırıp çelik tencerenin içerisine aktarın. Karışımın içerisine biraz su ekleyin ve kısık ateşte kaynamasını sağlayın. Karışım kaynadıktan sonra tencereden dökün ve suyla tencereyi temizleyin.
Çelik tencerenin altını temizleyebilmek için ise yine karbonat ve sirkeden yararlanılabilinir. Bu yöntem için ilk olarak tencerenin yan kısımlarından akacak şekilde sirke dökün. Ardından sirke döktüğünüz bölgelerin üzerini kağıt havluyla kapatarak 1 saat boyunca bekletin. Daha sonra sirkeli bölgelere karbonat dökerek oval hareketler uygulayarak kağıt havluyla tencereyi ovalayın. Bu uygulamanın ardından tencereyi deterjan ve suyla yıkayın.