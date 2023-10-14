Tencereleri ilk günkü haline çeviriyor! Bu yöntem kararmış kısımları pırıl pırıl yapıyor

Çelik tencereler, yağ, pas ve kiri az miktarda tuttukları için sıklıkla tercih edilen tencereler arasında yerini alınır. Ancak paslanmaz çelik tencereler su izleri oluşturmaya ve kararmaya oldukça yatkın bir yapıya sahiptirler. Bu sebepten kaynaklı olarak zamanla parlaklıklarını kaybedebilir ve kararabilirler. Sizler için anlattığımız bu yöntem tencereleri kısa süre içerisinde ve kolayca ilk günkü hallerine döndürüyor! İşte detayları…

Giriş Tarihi: 14.10.2023 10:36 PAYLAŞ ABONE OL

Çelik tencerelerde yer alan çıkarması oldukça zorlu görünen lekelerden kurtulmak aslında çok kolay. Uygun malzeme ve yöntemlerle rahatsız edici bu görüntüleri kısa süre içerisinde ortadan kaldırabilirsiniz. Limon suyu ya da sirke gibi asidik yapıya sahip çözücüler, tencerenin kolayca yıkanabilmesi ve muhafaza edilmesi için oldukça etkili ürünlerdir.

Çelik tencereleri ilk günkü haline döndürebilmek için en etkili yollardan birisi tuz ve sirke karışımını kullanmaktır. Bu yöntem için ilk olarak bir kabın içerisinde 1 çay bardağı elma sirkesi ve 1 yemek kaşığı tuz karıştırın. Ardından elde ettiğiniz karışımı, tencereye aktararak 15 dakika boyunca bekletin. Daha sonra karışım tencerenin içerisinde yer alırken bulaşık süngeriyle tencerenin içerisini ve dışarısını ovalayın. Bu işlemden sonra suyla temizleyin.