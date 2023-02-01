Yeni aldığınız çarşafları kullanmadan önce mutlaka yıkayın! Paketten çıktığı andaki o tehlike...

Yatak odanız için rahat ve yeni bir nevresim takımı satın alırken, hemen yatağınıza atılmaya hazır olduğunu hayal etmek kolaydır, ancak görünüşe göre durum böyle değil. Bir temizlik uzmanına göre, yepyeni nevresimleri, kullanmadan önce paketinden çıkarır çıkarmaz yıkadığınızdan emin olmanız "kesinlikle gereklidir".

Yatak üretiminde önemli bir markanın CEO'su olan Christian Alexander, yatak takımlarını iyice temizlemenin fabrikada veya mağaza raflarında birikmiş olabilecek toz ve kiri temizlemeye yardımcı olduğunu açıkladı.

Daily Express tarafından daha önce bildirildiği üzere Christian, bu önlemin özellikle üretim sürecinde kullanılan artık kimyasallardan alerjik reaksiyona veya tahrişe maruz kalabilecek hassas cilde sahip kişiler için önemli olduğunu belirtti.

Temizlik bir yana, temizleme sürecini atlamak, çarşafların dokunuş hissini de etkileyebilir, bu da yumuşak çarşafların kendine özgü dokusunu ilk anda dokunma şansını kaçırabileceğiniz anlamına geliyor.