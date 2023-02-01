Yeni aldığınız çarşafları kullanmadan önce mutlaka yıkayın! Paketten çıktığı andaki o tehlike...

Yatak odanız için rahat ve yeni bir nevresim takımı satın alırken, hemen yatağınıza atılmaya hazır olduğunu hayal etmek kolaydır, ancak görünüşe göre durum böyle değil. Bir temizlik uzmanına göre, yepyeni nevresimleri, kullanmadan önce paketinden çıkarır çıkarmaz yıkadığınızdan emin olmanız "kesinlikle gereklidir".
Yatak üretiminde önemli bir markanın CEO'su olan Christian Alexander, yatak takımlarını iyice temizlemenin fabrikada veya mağaza raflarında birikmiş olabilecek toz ve kiri temizlemeye yardımcı olduğunu açıkladı.
Daily Express tarafından daha önce bildirildiği üzere Christian, bu önlemin özellikle üretim sürecinde kullanılan artık kimyasallardan alerjik reaksiyona veya tahrişe maruz kalabilecek hassas cilde sahip kişiler için önemli olduğunu belirtti.
Temizlik bir yana, temizleme sürecini atlamak, çarşafların dokunuş hissini de etkileyebilir, bu da yumuşak çarşafların kendine özgü dokusunu ilk anda dokunma şansını kaçırabileceğiniz anlamına geliyor.
Bir temizlik uzmanı ise; bunun en büyük gerekliliğinin "haşıllama" işlemiyle ilişkili olduğunu belirtiyor. Haşıllama, dokuma öncesi yapılan bir dokuma hazırlık işlemidir. Çözgü ipleri dokuma sırasında sürtünmeye ve gerilime maruz kalır. İpliklerin direncini artırmak için haşıllama işlemi gereklidir.
Bir tür nişasta ile gerçekleşen bu işlem, çarşafların paketten ilk çıkarıldığında kaşındırmasının neden olduğu en önemli şeydir.
İnsanlara nevresim takımlarını yıkamaktan en iyi sonuçları nasıl alacaklarını tavsiye eden uzman, yeni nevresim takımlarının en iyi şekilde yararlanmak ve bu katılık hissini gidermek için makineye bir bardak karbonat ekleyerek iyice yıkamalarını önerdi.
Ilık suyla yıkandığında karbonat çarşafları gevşetecek ve üretim sürecinden kalan tüm kokulardan kurtulacaktır.