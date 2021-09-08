Düşük kalori bol lezzet: Domates soslu ızgara patlıcan tarifi

DOMATES SOSLU IZGARA PATLICAN NASIL YAPILIR?

Patlıcanları alacalı şekilde soyun. Orta kalınlıkta olacak şekilde halka halka kesin.

Dilimlediğiniz patlıcanları şekerli suda yarım saat bekletin.

Ardından sudan çıkarın ve havlu kağıt üzerinde 15 dakika dinlendirin.

Döküm tavaya çok az bir miktar zeytinyağı sürün ve patlıcanları tavaya dizin. Arkalı önlü olacak şekilde ızgara formunda pişirin.

Başka bir tavaya zeytinyağını alın ve kızdırın. İçine kabuklarını soyup minik küpler şeklinde doğradığınız domatesleri ilave edin.

Domatesleri 5 dakika pişirdikten sonra içine rendelenmiş sarımsakları, tuzu ilave edin. Yaklaşık 10 dakika sonra hazırladığınız sosun altını kapatın.

Izgara şeklinde pişirdiğiniz patlıcanların üzerine bu sosu gezdirin. Sunum aşamasında üzerine maydanoz ekleyebilirsiniz.