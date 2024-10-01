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1 ay boyunca eve toz uğratmayan yöntem! 4 malzeme ile kesin çözüm…

Düzenli olarak temizlik yapsanız bile tozları engellemek oldukça zordur. Özellikle evinizi havalandırmak adına camları açtığınızda dışarıdan tozlar evinizin içine girebilir ve zamanla birikerek sağlığınız için de tehdit oluşturabilir. Ancak, evinizde bulunan dört malzeme ile rahatsız edici tozlardan bir aya kadar kurtulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 01.10.2024 09:27
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1 ay boyunca eve toz uğratmayan yöntem! 4 malzeme ile kesin çözüm…

Evinizde bulunan dört malzeme ile hazırlayacağınız karışım sayesinde tozları bir aya kadar evinizden uzak tutabilirsiniz.

4 MALZEMELİ KESİN ÇÖZÜM

Bu karışım sayesinde evinizde istenmeyen tozlar olmayacak. Hem eviniz tertemiz görünecek hem de sağlığınız risk altında olmayacak.

Not: Bu yöntemi denerken mutlaka eldiven takmanız önerilir.

Malzemeler:

60 ml beyaz sirke

Bir yemek kaşığı zeytinyağı

Birkaç damla bulaşık deterjanı

1,5 su bardağı su

Tercihe göre birkaç damla esansiyel yağ

Boş ve temiz bir sprey şişesi

İlk olarak boş bir sprey şişesi içerisine 1,5 su bardağı su, 60 ml beyaz sirke, bir yemek kaşığı zeytinyağı, beyaz sirke, bulaşık deterjanı ve dilerseniz kokusunu beğendiğiniz birkaç damla esansiyel yağı da ekleyin.

Sprey şişesinin kapağını kapatın ve malzemelerin karışması için biraz çalkalayın.

Mikrofiber bize beze hazırladığınız karışımı sıkın ve toz olan bölgeleri silin.

Eğer sildiğiniz bölgede karışımın izi kalırsa kuru bir bez ile üzerinden geçebilirsiniz.

Uzmanlar, hazırlanan bu karışımın tozu önlediğini ve yaklaşık 1 aya kadar toz birikmesinin önüne geçtiğini ifade ediyorlar.

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