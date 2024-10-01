1 ay boyunca eve toz uğratmayan yöntem! 4 malzeme ile kesin çözüm…

Boş ve temiz bir sprey şişesi

Tercihe göre birkaç damla esansiyel yağ

İlk olarak boş bir sprey şişesi içerisine 1,5 su bardağı su, 60 ml beyaz sirke, bir yemek kaşığı zeytinyağı, beyaz sirke, bulaşık deterjanı ve dilerseniz kokusunu beğendiğiniz birkaç damla esansiyel yağı da ekleyin.