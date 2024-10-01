1 ay boyunca eve toz uğratmayan yöntem! 4 malzeme ile kesin çözüm…

Evinizde bulunan dört malzeme ile hazırlayacağınız karışım sayesinde tozları bir aya kadar evinizden uzak tutabilirsiniz.
4 MALZEMELİ KESİN ÇÖZÜM
Bu karışım sayesinde evinizde istenmeyen tozlar olmayacak. Hem eviniz tertemiz görünecek hem de sağlığınız risk altında olmayacak.
Not: Bu yöntemi denerken mutlaka eldiven takmanız önerilir.
Malzemeler:
60 ml beyaz sirke
Bir yemek kaşığı zeytinyağı
Birkaç damla bulaşık deterjanı
1,5 su bardağı su
Tercihe göre birkaç damla esansiyel yağ
Boş ve temiz bir sprey şişesi
İlk olarak boş bir sprey şişesi içerisine 1,5 su bardağı su, 60 ml beyaz sirke, bir yemek kaşığı zeytinyağı, beyaz sirke, bulaşık deterjanı ve dilerseniz kokusunu beğendiğiniz birkaç damla esansiyel yağı da ekleyin.
Sprey şişesinin kapağını kapatın ve malzemelerin karışması için biraz çalkalayın.