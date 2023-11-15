1 yaş bebeklerin büyüme sürecindeki en önemli dönemlerden biridir.12 aylık bebeklerin gelişim süreci, bireysel farklılıklara göre değişebilir. Bebeklerin gelişimi hakkındaki mevcut endişeler, bir pedagog veya çocuk gelişimi uzmanına danışarak giderilebilir. Yine de aileleri daha çok bilgilendirmek için, 12 aylık bebek neler yapar, 1 yaşındaki bebekler kaç kelime söyler sorularını yanıtlamak gerekir.

12 Aylık Bebek Neler Yapar?

Motor Becerileri

12 aylık bebekler genellikle destekle ya da desteksiz olarak oturabilirler ve bazıları ilk adımlarını atmaya başlar. Mobilyalara tutunarak ayakta durma becerisi gelişir ve nesneleri sıkıca tutup bırakabilirler. Kas kontrolü giderek daha iyi hale gelir ve ince motor becerileri gelişir.

Dil Gelişimi

Bebekler 12 aylıkken genellikle basit kelimeleri söylemeyi öğrenirler. "Anne", "baba" gibi kelimelerin yanı sıra basit nesne isimlerini anlamaya başlarlar. Sözlü komutları anlayabilir ve basit isteklerini iletebilirler. Gösterdikleri ilgi ve destekleme ile dil becerileri daha da hızlı gelişebilir. Bir yaşındaki bebekler, basit komutları anlamaya başlar ve ebeveynlerinin söylediklerini takip etmeye çalışır. Ayrıca, bazı kelimeleri anlamaya başlar ve bunları tekrarlamaya çalışır.

Sosyal Yetenekler

Bu dönemde bebekler, aile üyeleri ve çevrelerindeki insanlarla etkileşim kurmaya başlarlar. Jest ve mimikleri taklit etmeye başlarlar ve göz teması kurarlar. Bazı bebekler sosyal oyunlara katılmaya başlar ve duygusal tepkilerini göstermeye başlarlar. Diğer çocuklarla etkileşime geçme isteği artar. Oyun gruplarında veya aile içinde diğer çocuklarla etkileşime geçerek sosyal becerilerini geliştirirler.

Bağımsızlık

12 aylık bebekler genellikle bağımsızlık kazanmaya başlarlar. Kendi başlarına giyinme ve yeme gibi basit görevleri yerine getirmeye çalışırlar. Bu dönemde onların bağımsızlıklarını desteklemek, özgüvenlerinin gelişmesine yardımcı olabilir.

Oyuncak Tercihleri

Bebekler genellikle bu dönemde ses çıkaran, renkli ve dokunaklı oyuncaklardan hoşlanırlar. Müzik aletleri, inşa blokları ve yumuşak peluş oyuncaklar gibi basit oyuncaklar, bebeğin keşif dürtüsünü uyandırabilir ve onların eğlenceli vakit geçirmesine yardımcı olabilir.

Nesne Manipülasyonu

Bebekler, nesneleri kavrayıp tutma yeteneklerini geliştirir. Küçük objeleri parmakları arasında alıp bırakabilir ve oyuncakları keşfetmek için ellerini kullanır. Oyuncakları ve nesneleri keşfetme isteği artar. Kutuları açma, kapama, nesneleri yığma veya iç içe koyma gibi basit aktivitelerle oynamaktan keyif alırlar.

Duygusal Gelişim

Bu dönemde bebekler, ebeveynlerin davranışlarını taklit edebilir ve duygusal olarak onlara bağlanma eğilimindedir. Ebeveynlerle göz teması kurar, gülümser ve sevgi dolu davranışlarda bulunabilirler.

Yeme Becerileri

Bazı bebekler bu dönemde kendi başlarına yemek yeme isteği gösterebilirler. Parmak yiyecekleri tutma ve yeme konusunda daha becerikli hale gelirler.

Ebeveynlerin güvenli bir ortam sağlaması, keşfetme imkanları sunması ve sevgi dolu bir iletişim kurması, bebeklerin sağlıklı gelişimine katkıda bulunabilir. Ayrıca, kitap okuma, müzik dinleme gibi etkinliklerle zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak da önemlidir.

1 Yaşındaki Bebekler Kaç Kelime Söyler?

Bebeklerin bir yaşına geldiklerinde tipik olarak sözlü dil becerilerinde belirli bir gelişim gösterirler. Bu dönemde, çoğu bebek basit kelimeleri ve ifadeleri anlayabilir ve bazıları da bunları tekrar edebilir. Kelime dağarcıkları genellikle aile üyeleri, evcil hayvanlar veya günlük rutinleri gibi onların çevresindeki tanıdık nesnelerle sınırlı olabilir. Bazı bebekler belirli sesleri taklit etmeye veya basit sözcükler söylemeye başlayabilirken, diğerleri daha az sözcük kullanabilir.

Bu dönemde bebekler, çevrelerinde gördükleri nesneleri ve yaşantıları anlamaya başlar. Aile üyelerinin onlara yönelik konuşmalarını takip eder ve anlamaya çalışırken, kendi yöntemleriyle iletişim kurmaya çalışırlar. Bazı bebekler jestler veya göz teması gibi görsel iletişim yöntemlerini tercih ederken, diğerleri sesleri taklit ederek iletişim kurmayı tercih edebilir.

Bir yaşındaki bebeklerin dil gelişimi, ebeveynlerin ve bakım verenlerin onlarla aktif olarak iletişimde bulunmasına bağlıdır. Bebeklerin duydukları dil ve konuşma örüntülerini taklit etmeleri ve teşvik edilmeleri, onların dil gelişimini destekleyebilir. Aileler, bebeklerle konuşurken basit ve tekrarlanabilir cümleler kullanabilir ve onları günlük aktivitelere dahil edebilir. Bu etkileşimler, bebeklerin duygusal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunurken aynı zamanda dil gelişimlerini destekler.