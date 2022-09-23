2 dakikada uykuya dalmanızı sağlayacak yöntem! Uyku uzmanları öneriyor…

Çoğumuzun başına gelen bir durumdur, gecenin bir vaktinde nedensiz yere uyanırız. Bu durum oldukça sinir bozucu olsa da uzmanlar tamamen normal olduğunu söylüyor. Ancak tekrar uykuya dalmakta güçlük çekiyorsanız bu ertesi gün daha yorgun ve halsiz hissetmenize, çeşitli konsantrasyon problemleri yaşamanıza neden olabilir. Bu nedenle uzmanlar, kısa sürede uykuya geri dönmenize yardımcı olacak birkaç basit uyku tüyosu öneriyor.

Giriş Tarihi: 23.09.2022 09:07 PAYLAŞ ABONE OL

Hepimiz uykunun hayatımızda önemli bir faktör olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de çok fazla ve birbirinden farklı uyku hileleri bulunuyor. Her gece ihtiyaç duyduğumuz uyku miktarı birçok faktöre bağlı olarak değişebilse de, gece boyunca uyanmak aslında normaldir. Sleep School'un kurucularından Dr. Guy Meadows, ortalama sekiz saat uyuyan kişilerin çeşitli nedenlerle gece yaklaşık dört kez uyanabildiğini söylüyor.

Geceleri uyanmanızın birçok nedeni olabilir. Ama nihayetinde, en büyük sorun genelde tekrar uykuya dalmaktır. Dr. Meadows, kolayca uykuya geri dönmek için yararlanabileceğiniz birkaç iki dakikalık uyku tüyosu olduğunu söylüyor.