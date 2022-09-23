2 dakikada uykuya dalmanızı sağlayacak yöntem! Uyku uzmanları öneriyor…

Hepimiz uykunun hayatımızda önemli bir faktör olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de çok fazla ve birbirinden farklı uyku hileleri bulunuyor. Her gece ihtiyaç duyduğumuz uyku miktarı birçok faktöre bağlı olarak değişebilse de, gece boyunca uyanmak aslında normaldir. Sleep School'un kurucularından Dr. Guy Meadows, ortalama sekiz saat uyuyan kişilerin çeşitli nedenlerle gece yaklaşık dört kez uyanabildiğini söylüyor.
Geceleri uyanmanızın birçok nedeni olabilir. Ama nihayetinde, en büyük sorun genelde tekrar uykuya dalmaktır. Dr. Meadows, kolayca uykuya geri dönmek için yararlanabileceğiniz birkaç iki dakikalık uyku tüyosu olduğunu söylüyor.
2 DAKİKADA UYKUYA DALMANIZI SAĞLAYACAK YÖNTEM
İlk yöntem, aslında bir askeri uyku hilesidir. Bu, iki dakikalık uyku tüyosu ile temelde sadece zihninizi boşaltıp sakin bir yere odaklanıyorsunuz. Dilerseni sakin bir gölde, kanoda ya da doğayla çevrili bir ormanda olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ayrıca tüm vücudunuzu gevşetmek de oldukça önemlidir. Bunun için başınızdan başlayarak yavaş yavaş aşağı doğru tüm kaslarınızın gevşemesine izin verin.
FARKLI BİR YÖNTEM
Eğer bu uyku hilesi işe yaramazsa, rutininize vücuttaki dolaşımı arttıran özel bir tekniği de ekleyebilirsiniz. Bu teknikte kişi vücudundaki belirli noktalara vurarak o bölgedeki dolaşımı hızlandırır. Ancak bu vuruşlar oldukça nazik, adeta masaj şeklinde yapılmalıdır. Bu yöntem özellikle kaygısı olan kişiler tarafından yaygın olarak kullanılan çok basit bir sistemdir. Uyumaya çalışırken, parmaklarınızı yüzünüzdeki ve köprücük kemiğinizdeki belirli noktalara hafifçe vurun. Ardından, derin nefes alın ve zihninizin dağılmasına izin vermeden şimdiye odaklanın. Uyuyana kadar bu işlemi tekrarlayın.
Aynı zamanda genel bir vücut taraması yaptırmayı da düşünebilirsiniz. Bu, temel olarak, vücudunuzun hangi bölümlerinin stresli olduğunun daha fazla farkında olmanızı sağlar. İki dakikalık bir uyku hilesi olmasa da vücudunuzun hangi bölgelerinin stresli olduğunu bulabilirseniz, o bölgeleri sakinleştirmeye ve gevşetmeye odaklanabilmenizi sağlar. Bu da sonuçta daha hızlı uyumanıza da yardımcı olacaktır.