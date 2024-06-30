22 sene anne olmayı bekledi! Hayali gerçek oldu…

Anne olmak oldukça özel bir duygudur. Saniye Topçu ise 22 senedir bu duyguyu yaşamayı bekliyordu. Anne olma hayalini gerçekleştirebilmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvuran Topçu, 22 yılın sonunda 4,5 yaşındaki kızını yuvadan aldı. İki yıldır aile şefkati ile kızını büyütmeyi sürdüren anne, kızının "anne" diye ilk seslenişinin yaşattığı mutluluğu unutamıyor.

Sürecin sonunda kendisine uygun bir çocuğun olduğunu bildiren telefonunla çok mutlu olduğunu belirten Topçu, "Bir telefon geldi, 'Sizinle tanıştırmak istediğimiz kızımız var' dediler. Bu, anlatılır gibi bir şey değil; bunu, biyolojik annelerin hamilelik süreci sonundaki doğuma benzetiyorum, 'Doğum anı geldi, kızımla tanışacağım' diye düşündüm, çok heyecanlandım." dedi.

"Kızımla tanışmaya gittiğimde kalbim küt küt attı, 'Tamam, bu benim kızım' dedim. İçimden çocuğa doğru bir şey aktı." diyen Topçu, kızının kendisini çok sıcakkanlı karşıladığını ve hemen kaynaştıklarını söyledi.

Koruyucu annesi olduğu kızıyla yaşamaya başladığında hayatında birçok şeyin değiştiğini ifade eden Topçu, hayatının anlam kazandığını kaydetti.