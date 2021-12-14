27 farklı mineral içeriyor! Yumurta kabuklarının bilinmeyen faydası...

Yumurta kabuğu, bedeninizde ihtiyaç duyduğunuz mineraller konusunda büyük bir destek sağlıyor. Özellikle kalsiyum alımında ihtiyacınız olan oranı büyük miktarda artırarak diş ve kemik sağlığınızı destekliyor. Böylece zayıflamış diş ve kemik sorununu ortadan kaldırarak çürükleri de engellemenize yardımcı oluyor.

NASIL TÜKETİLMELİ?





Bakteri riskiyle karşılaşmamak için yumurta kabuklarını yaklaşık 5 dakika sıcak suda kaynatabilirsiniz. Ardından kuruttuğunuz bu kabukları iyice ezerek yaptığınız smoothie'lere ekleyebilir, içeceklerinizde takviye olarak kullanabilirsiniz. Fakat yeterli kalsiyum emilimi için D vitamini de almanız gerektiğini unutmayın. Bu nedenle günlük yarım çay kaşığı tükettiğiniz yumurta kabuğunun yanı sıra yeterince güneşli bir ortamda bulunmaya da dikkat etmeniz gerekli.

FAYDALARI NELER?

Sistein, lisin ve metiyonin gibi birçok aminoasiti bünyesinde bulunduran yumurta kabuğu, aynı zamanda magnezyum, fosfor, silikon, sodyum, potasyum gibi birçok minerale de sahiptir. Bu nedenle her yaştan birey için en iyi kaynaklardan birini oluşturur.





Çocukların yumurta kabuğu tüketmesini sağlayarak raşitizm gibi kemik rahatsızlıkları ve kansızlık gibi sorunları önleyebilirsiniz. Üstelik gelişim süreçlerinde ihtiyaçları olan kalsiyumu da sağlayarak sağlıklı bir kemik gelişimi yaşayabilir.

Özellikle kadınların ileri yaşlarda karşılaştığı kemik erimesi (osteoporoz) sorunuyla da mücadele etmesini sağlıyor. Kalça çıkığı problemlerinde de yaygın olarak büyük faydalar sağladığı biliniyor.

Tüm bu nedenlerle en iyi kalsiyum kaynağı konusunda neler tüketebileceğinizi düşünüyorsanız, beslenmenize yumurta kabuğunu dahil edebilirsiniz. Ancak öncesinde doktorunuza danışmanız gerektiğini unutmamalısınız.