29 gün sonra gelen mucize! Yavrularıyla birlikte hayata tutundu...

Normalde iki kişi kaldıramıyorduk, şimdi tek başıma kaldırabiliyorum. Ama düzelecek. Bir mucize oldu. 29 gün sonra kurtuldu. Yakınında mama torbası vardı. Azar azar yiyebilmiş. Doğumu da gerçekleşmiş. 3 güzel yavrusu da kurtuldu. Elim, ayağım çözülmüş gibi hissediyorum. Şila benim için bir umut kaynağı oldu" diye konuştu.