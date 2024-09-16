30 dakikada çamaşırları kurutuyor! Bu yöntem nemli çamaşır bırakmıyor…

Havalar soğuduğunda ve yağmurlar başladığında çamaşırları evinizin içerisinde kurutuyor olabilirsiniz ancak, bu yöntem güneşli havanın vermiş olduğu etkiyi vermiyor olabilir. Peki, sonbahar ve kış aylarında çamaşırları nasıl pratik bir şekilde kurutacağız? Sorunun cevabını merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

30 DAKİKA İÇİNDE KURUYAN ÇAMAŞIRLAR

Havanın kötü olduğu günlerde çamaşırlarınızı evinizin içerisinde uygun olan bir yere asıyor olabilirsiniz ve güneş ışığının etkisi olmadığı için hızlı bir şekilde kurumuyor olabilir. Ancak üzülmeyin çünkü çözümü oldukça basit.

Nezhad, ıslak çamaşırları bir odanın içerisine astığınızda odadaki havanın nemleneceğini ve çamaşırların kurumasının zaman alacağını ifade etti.

Bu durumun önüne geçmek için hava kötü olsa bile pencerelerinizi açmalısınız. Çünkü, havada oluşan nem dışarı çıkacak ve ıslak çamaşırlarınız çok daha hızlı bir şekilde kuruyacak.

Eğer pencerelerinizi açmayı tercih etmek istemiyorsanız nem giderici cihaz da kullanabilirsiniz.

ÇAMAŞIRLARI HANGİ ODADA KURUTMALISINIZ?

Evin küçük ve hava alabilen odasını tercih etmeniz çamaşırlarınızın kurumasını hızlandıracaktır.

Islak çamaşırlarınızı asarken çok yakın ve üst üse koymamaya dikkat edin.

Ayrıca, çamaşırlarınızı astığınız noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin bir ip ya da çamaşır askısına asıyorsanız toz ve küf lekelerine dikkat edin. Bu durum çamaşırlarınızda lekeler bırakabilir.

Aynı zamanda çamaşırları asmadan öncesinde birkaç kere silkelemek ütü yaparken sizlere kolaylık sağlayabilir.