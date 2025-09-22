3,5 yaşında alınan oyuncakla yeteneği keşfedildi! 6 yaşındaki Yusuf ilk konserini verdi

Seferihisar ilçesine bağlı kırsal Gölcük Mahallesi'nde doğa ile iç içe yaşayan Yusuf Işık Yerlikaya, piyanoyla ilk kez 3,5 yaşındayken alınan bir oyuncak sayesinde tanıştı. Ailesinin yeteneğini keşfetmesi üzerine 4,5 yaşındayken yetişkinlerin kullandığı piyanolardan birine sahip olan Yerlikaya, saatlerce piyanosunun başından ayrılmadı. Okumayı öğrenmeden notaları çözümlemeyi başaran minik piyanist, Beethoven'den Mozart'a klasik eserleri ustalıkla çalabiliyor.

Oğlunun yeteneğini keşfedip geliştirmesini sağlayan heykeltıraş Gökhan Yerlikaya (64), Yusuf Işık'a bazen gitarıyla eşlik ettiğini söyledi. Yusuf Işık'ın Bademler Sanat Köyü'nde de etkinliklere katıldığını dile getiren Yerlikaya, "Aslında bütün çocukları sanat dallarından birine yönlendirmek gerekir. Kendim de gitar çalıyor ve şan ile ilgileniyorum. Çocukların da bu tür eğilimleri varsa üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Işık'ın önüne de önce oyuncak bir piyano koydum. İlgilenmeyip bırakabilirdi ama Işık saatlerce üzerinden kalkmadı. Büyük ilgi gösterdi. Annesinin hediyesi üzerine piyano ile ilgili çalışmaları daha da hızlandı" dedi. Okula gitmeyen Yusuf Işık'ın sevdiği parçaları hızlı bir şekilde öğrendiğini söyleyen Yerlikaya, "Ben önüne nota çözümlemeleri oluşturdum. Beğendiği şarkıların notalarını ezberledi. Doğal bir müzik algısı var, kulağı çok iyi, o kulağıyla bildiği şarkıların ritimlerini çok güzel yakalıyor. İlgi duyduğu parçaları öğrenmek için çalışıyor ve hızlı bir şekilde bitiriyor. Beethoven'den Mozart'tan beğendiği parçaları çalıyor. Son zamanlarda Yüzüncü Yıl Marşı'nı çok sevdiği için 'Baba ben bunu da çalmak istiyorum' dedi. Notalarını çözümledik. Oturup uzun süre çalıştı. En zorlandığı parçalardan biri oldu ama şimdi çalıyor, çalmaktan da büyük keyif alıyor" diye konuştu.

İLK KONSERİNİ VERDİ

Köyden iki kilometre uzakta, ormanın içinde yaşadıklarını anlatan baba Yerlikaya, oğlunun oyun parklarında değil orman faaliyetlerinin içinde büyüdüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Işık, börtü böceğin, doğanın içinde büyüyor. Biz çok izole bir yerde oturuyoruz. Zeytinliğin içinde yaşıyoruz. Orada ağaç taşıyor, ekip biçiyor, taşlara tırmanıyor. Köyde bir gönüllü eğitimci çocuklarla etkinlik yapmak istedi. O öğretmen oğlumdaki ışığı fark etti. O etkinlikte basit bir şarkıyı çaldı. Aynı öğretmenin yıl sonu konserine konuk sanatçı olarak davet edildi. Urla'da güzel bir gösteriye imza attı. Beethoven 5'inci senfonisini, İstiklal Marşı'nı çaldı. Küçük bir konser vermiş oldu."

'DEVAM ETMEK İSTEDİĞİ SÜRECE İLERLEYECEK'

Anne Irmak Taşönen (35) de oğluyla gurur duyduğunu söyleyip, "Onu büyütürken ilgilendiği, sevdiği bir şeyi fark edemeyip es geçmekten çok korktum. Piyanoyla ilgili yeteneğini fark edince peşine düştüm. Piyano alınınca hevesi daha da arttı. O devam etmek istediği sürece ilerleyecektir. Ben de severek izleyeceğim" ifadelerini kullandı.