47 yaşında 5 çocuklu annenin azmi: Oğlum mutlu olsun diye üniversiteye başladım

'Okumanın yaşı yoktur' cümlesinin gerçek bir karşılığı olan Fatma Hanım ile tanıştıracağız sizleri... Beş çocuk annesi olan 47 yaşındaki Fatma Civan, "Bütün genç kızlarımızın okumasını ve onlara örnek olmak istiyorum" dedi. İşte ilham veren Fatma Hanım'ın üniversiteye başlama hikayesi...

İHA Giriş Tarihi: 24.06.2024 10:10 PAYLAŞ ABONE OL

Fatma Civan, oğlu ve diğer gençlere örnek olmak için üniversite okuduğunu söyledi. Civan, "Okumanın kesinlikle yaşı yok. Hangi yaşta olursan ol, ben gençlere örnek olmak istiyorum. Bütün genç kızlarımızın mutlaka okumasını istiyorum. Üniversite okusunlar ve mesleklerini ellerine alsınlar" ifadesini kullandı.

Civan, "Bundan önce de 16 yıl esnaflık yaptım. Şu an ise hem çalışıyorum hem de üniversite okuyorum. Geleneksel El Sanatları 1. Sınıf öğrencisiyim. Usta öğreticilik hayatında da esnaflık hayatımda da üniversite bana çok şey kattı. Kendi mesleğime fazlasıyla katkısı oldu. Aslında bu sınava girmemenin nedeni benim oğlumdu. Oğlum lise 2'deyken okula bıraktı. Onu iştahlandırmak, motive etmek adına, onun ilerlemesi için beraber sınava girelim diyordum. Beraber aynı okulda sınava gireceğiz diye ben oğluma söz vermiştim. Sırf oğlumu mutlu etmek için sırf hayatı için ben bu işe kalkıştım" dedi.