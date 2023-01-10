6 yaşındaki Kader'in hayatı değişti: Seslerin keşfetmeye "biyonik kulak" sayesinde başladı!

İzmir'e yerleşen Suriye uyruklu çiftin doğuştan işitme engelli kızları Kader Shawı'nın (6) sağ kulağına, koklear implant (biyonik kulak) takıldı. Anne Rende Elşavo (36), "Çok sevindim. Sesleri ilk kez duyduğunu söylemesi, beni çok mutlu etti" dedi.

DHA Giriş Tarihi: 10.01.2023 13:16 PAYLAŞ ABONE OL

Suriye'nin Halep bölgesinden Türkiye'ye gelip, İzmir'e yerleşen Ali Shawı (38) ile eşi Rende Elşavo'nun 3 çocuğundan Kader, 2016 yılında doğdu. İşitme engelli olarak dünyaya gelen Kader, duyabilmesi için ailesi tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kader'e Doç. Dr. Gül Caner Mercan ile ekibi, koklear implant ameliyatı yaptı. Operasyon sonrası Kader, etrafındaki sesleri ilk kez duydu. Kader'in tedavi masrafları ise Türk Kızılay ile Dünya Doktorları tarafından karşılandı.



Anne Rende Elşavo, "Çok sevindim. Sesleri ilk kez duyduğunu söylemesi, çok mutlu etti. Tüm doktorlara ve vesile olanlara teşekkür ederim. Hayalim, normal insanlar gibi hayatına devam etmesi; diğer çocuklardan geri kalmasını istemiyorum" diye konuştu.

Baba Ali Shawı ise "Herkesten Allah razı olsun. Çok memnun olduk" dedi.