6 yaşındaki Zeynep çevre duyarlılığı ile büyüklere örnek oldu! "Temiz çevre istiyorsak..."

Belediye ekipleri ile birlikte Şahin Tepesi'nde bir araya gelen Zeynep alanda çöp toplayarak çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturdu.

Zeynep Aydınlık, "Çevremize karşı duyarlı olmalıyız. Hep birlikte daha güçlüyüz. Temiz bir çevre istiyorsak, önce kendimiz harekete geçmeliyiz" diyerek tüm yaşıtlarına çevreye sahip çıkma çağrısı yaptı.