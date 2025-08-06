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6 yaşındaki Zeynep çevre duyarlılığı ile büyüklere örnek oldu! "Temiz çevre istiyorsak..."

6 yaşındaki minik Zeynep'ten büyüklere örnek olacak bir adım geldi. Çevre temizliğine dair yayınladığı videolar ile herkesi harekete geçirmeyi amaçlayan Zeynep Aydınlık, tüm vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 06.08.2025 09:04
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6 yaşındaki Zeynep çevre duyarlılığı ile büyüklere örnek oldu! Temiz çevre istiyorsak...

Denizlili 6 yaşındaki Zeynep Aydınlık, çevre duyarlılığıyla örnek bir harekete imza attı. Çevre temizliğine yönelik videolar yayınlayan minik Zeynep; "Temiz bir çevre istiyorsak, önce kendimiz harekete geçmeliyiz" diyerek tüm vatandaşlara çevreye sahip çıkma çağrısı yaptı.



"Takipçi Sayım Kadar Çöp Topluyorum" diyerek tüm Türkiye'ye ilham veren paylaşım, Denizlili minik Zeynep'i de harekete geçirdi.

Çevre temizliğine yönelik video yayınlayan Zeynep'in destek çağrıları yanıtsız kalmadı.

Belediye ekipleri ile birlikte Şahin Tepesi'nde bir araya gelen Zeynep alanda çöp toplayarak çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturdu.

Zeynep Aydınlık, "Çevremize karşı duyarlı olmalıyız. Hep birlikte daha güçlüyüz. Temiz bir çevre istiyorsak, önce kendimiz harekete geçmeliyiz" diyerek tüm yaşıtlarına çevreye sahip çıkma çağrısı yaptı.