62 yaşında gençlere taş çıkarıyor! Hedefi 12'den vurup herkesi şoke ediyor...

Küçük yaşlarda ağaçlar dallarından ok ve yay yapan 62 yaşındaki Ercan Kara, çocukluk döneminden itibaren okçuluğa ilgi duyduğunu ifade etti. Kara, emekliliğe ayrıldıktan sonra bu ilgisini profesyonel olarak gerçekleştirme şansı elde etti. Yaklaşık 5 yıldır okçuluk yapan Kara, Türkiye'nin farklı yerlerinde düzenlenen birçok şampiyonaya katılarak çeşitli dereceler elde etti.

Ercan Kara, Geleneksel Türk Okçuluğu Hava Koşusu Şampiyonası'na katılmak için Kayseri'ye geldiğini söyledi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşadığını ve emekli olmadan önce çeşitli firmalarda yönetici olarak görev aldığını anlatan Kara, okçuluğun çocukluk tutkusu olduğunu vurguladı.

Okçuluğu yaklaşık 45 yıldır amatör olarak yaptığını anlatan Kara, okçuluk sporunun Türk tarihinde hem milli hem de dini değerler arasında yer aldığını belirtti.

EMEKLİLİĞİN ARDINDAN PROFESYONEL OLDU

Emekli olduktan sonra profesyonel şekilde okçuluğa başladığını anlatan Kara, ikinci kademe antrenörlük belgesini de aldığını dile getirdi.

Okçuluğun öneminden bahseden Kara, "Bizim gibi yaşını doldurmuş insanlar için bulunmaz bir nimet. İmkanım dahilinde Türkiye'deki yarışmalara dahil olmaya çalışıyorum." dedi.

Elde ettiği derecelerle ilgili bilgi veren Kara, "Geçen sene Erzincan'da düzenlenen 50 yaş üzerindeki yarışmada Türkiye şampiyonluğu nasip oldu. Bu sene Konya'da yapılan Türkiye şampiyonasında ikinciliği aldım. Toplum, kimliğinden uzaklaşmaya başladı. Gençlerimizin ve insanlarımızın çok rahat yapabileceği bir spor. Bu sporu yaşım el verdiği müddetçe yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.