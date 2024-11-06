Haberler Roza Haberleri Yaşam Haberleri 62 yaşında gençlere taş çıkarıyor! Hedefi 12'den vurup herkesi şoke ediyor...

62 yaşında gençlere taş çıkarıyor! Hedefi 12'den vurup herkesi şoke ediyor...

Eskişehir'de yaşayan 62 yaşında Ercan Kara, emekliliğe ayrıldıktan sonra başlamış olduğu okçulukta gençlere taş çıkarıyor. Profesyonel olarak okçuluğu sürdüren Kaya, yaşı el verdiği müddetçe devam etmek istediğini ifade etti. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 06.11.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 09:01
ABONE OL
62 YAŞINDA GENÇLERE TAŞ ÇIKARIYOR! HEDEFİ 12’DEN VURUP HERKESİ ŞOKE EDİYOR...

Küçük yaşlarda ağaçlar dallarından ok ve yay yapan 62 yaşındaki Ercan Kara, çocukluk döneminden itibaren okçuluğa ilgi duyduğunu ifade etti. Kara, emekliliğe ayrıldıktan sonra bu ilgisini profesyonel olarak gerçekleştirme şansı elde etti. Yaklaşık 5 yıldır okçuluk yapan Kara, Türkiye'nin farklı yerlerinde düzenlenen birçok şampiyonaya katılarak çeşitli dereceler elde etti.

Ercan Kara, Geleneksel Türk Okçuluğu Hava Koşusu Şampiyonası'na katılmak için Kayseri'ye geldiğini söyledi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşadığını ve emekli olmadan önce çeşitli firmalarda yönetici olarak görev aldığını anlatan Kara, okçuluğun çocukluk tutkusu olduğunu vurguladı.

Okçuluğu yaklaşık 45 yıldır amatör olarak yaptığını anlatan Kara, okçuluk sporunun Türk tarihinde hem milli hem de dini değerler arasında yer aldığını belirtti.

EMEKLİLİĞİN ARDINDAN PROFESYONEL OLDU

Emekli olduktan sonra profesyonel şekilde okçuluğa başladığını anlatan Kara, ikinci kademe antrenörlük belgesini de aldığını dile getirdi.

Okçuluğun öneminden bahseden Kara, "Bizim gibi yaşını doldurmuş insanlar için bulunmaz bir nimet. İmkanım dahilinde Türkiye'deki yarışmalara dahil olmaya çalışıyorum." dedi.

Elde ettiği derecelerle ilgili bilgi veren Kara, "Geçen sene Erzincan'da düzenlenen 50 yaş üzerindeki yarışmada Türkiye şampiyonluğu nasip oldu. Bu sene Konya'da yapılan Türkiye şampiyonasında ikinciliği aldım. Toplum, kimliğinden uzaklaşmaya başladı. Gençlerimizin ve insanlarımızın çok rahat yapabileceği bir spor. Bu sporu yaşım el verdiği müddetçe yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA SON DAKİKA