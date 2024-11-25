62 yıldır mesleğini aşkla devam ettiriyor! Ata mesleğine olan saygısı herkesi hayran bıraktırıyor...

Bakırcılık mesleğinin son ustalarından olan Mehmet Nur Demirözü, babasından kalan mesleği 62 yıldır sürdürüyor. Tarihi Kapalı Çarşı içerisindeki Bakırcılar Çarşısı'nda 7 yaşında babasının yanında çıkarlığa başlayan Demirözü, babasının vefatı sonucu mesleği devraldı. Mesleği icrat ederken eğitimine ara vermeyip liseyi bitirdiğinden de bahsetti.

Babasının ölümüyle işin kendisine kaldığını aktaran Demirözü, "Gücüm yettiği kadar Şanlıurfa'ya özgü bakır mutfak ürünleri yapmaya devam ediyorum. Eskilerden ben ve bir usta kaldı, birkaç da genç ama onlar daha çok hediyelik ürünler yapıyor. Eskisi gibi bakır mutfak ürünleri talep görmüyor, bazı meraklıları gelip bakır mutfak eşyası alıyor, onun dışında süs eşyası olarak satıyoruz." diye konuştu.

"EVDE OTURMAM LAZIM AMA ÇOK SEVDİĞİM İÇİN BIRAKAMAIYORUM"

Demirözü, 1990'lı yıllara kadar bakır ürünlerin kullanıldığını ancak teknolojiye direnemeyen ustaların dükkanlarını kapatmaya başladığına değinerek, şöyle devam etti:

"Eskiden evlenecek kızların çeyizinde mutlaka bakır ürünler bulunurdu. Bizden sonra bu mesleği yapacak kimse kalmadı. Yanımda şu anda bu mesleği öğretebileceğim kimse yok. Daha önceleri açılan kurslara da kimse ilgi göstermeyince yeni ustalar yetişmedi. Mesleği canlandırmak için son dönemlerde bazı lokantalardan bakır ürünlere yönelik talepler oldu. Konukevleri ve lokantalar bu ürünlerimizi kullansa hem işimiz hem sanatımız canlanır."

Demirözü, evde oturmayı sevmediğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaşım 69, normalde 65 yaşından sonra bu işi bırakıp evde oturmam lazım ama çok sevdiğim için bırakamıyorum. Yaşlı olanlara varsa mesleklerini sürdürmelerini tavsiye ediyorum. Meslek kaybolmasın diye, insanların ihtiyaçları karşılansın diye elimden geldiğince çalışıyorum. Mesleğimi severek ve canıgönülden yapıyorum. Son dönemlerde bazı vatandaşlarımız bakırdan yapılan mutfak ürünlerinin faydalı olduğunu öğrenince gelip alıyor. Bakır kaplarda pişen yemekler hem sağlıklıdır hem daha lezzetli olur."