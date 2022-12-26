70 yıl önce mezun olduğu okula takı tasarımcısı olarak döndü!

Kursta iğneye taktığı boncuklarla bileklik, küpe, halhal ve gözlük ipi yaptığını ifade eden Alaycı, "Eski okuluma gelirken yürüyorum, spor da yapmış oluyorum. Kursta çok güzel vakit geçiriyorum, anılarım canlanıyor. Buraya gelmesem evde oturacaktım. Şimdi çok mutluyum." dedi.

4 çocuğu, 6 torunu olduğunu belirten Alaycı, ilerleyen yaşına rağmen kursa her gün severek geldiğini söyledi.

Kursa katılmasında çevresinin büyük etkisi olduğunu anlatan Alaycı, "Komşularım ve gelinleri, 'Sen de gel' dedi. Ben de kurslara katıldım. Birçok ürün yaptım. Torunlarıma takı tasarladım." diye konuştu.