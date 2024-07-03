82 yaşındaki Mevlüt dede 28 yıldır sokaktaki güvercinleri besliyor!

Afyonkarahisar'da yaşayan üç çocuk babası 82 yaşındaki Mevlüt Demirelli, belirlemiş olduğu üç noktaya yürüyerek vatandaşların bırakmış olduğu ekmek ve satın aldığı buğdaylar ile güvercinleri besliyor. Hiç bırakmadan keyif olarak bu işi yaptığını ifade eden Demirelli her sabah erkenden ve her yatsı namazı zamanı dışarı çıkıp onları beslediğini ifade etti.