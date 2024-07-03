82 yaşındaki Mevlüt dede 28 yıldır sokaktaki güvercinleri besliyor!

Afyonkarahisar'da yaşayan üç çocuk babası 82 yaşındaki Mevlüt Demirelli, belirlemiş olduğu üç noktaya yürüyerek vatandaşların bırakmış olduğu ekmek ve satın aldığı buğdaylar ile güvercinleri besliyor. Hiç bırakmadan keyif olarak bu işi yaptığını ifade eden Demirelli her sabah erkenden ve her yatsı namazı zamanı dışarı çıkıp onları beslediğini ifade etti.
KUŞLAR AÇ KALACAK DİYE EVDE DURAMIYOR
Kanat çırpmasıyla mutlu olduğu güvercinlerle adeta çocuğu gibi ilgilenen Demirelli, kentteki güvercinleri beslemenin kendisine huzur verdiğini söyledi.
Belediyeden emekli olduktan sonra güvercinleri beslemeye başladığını aktaran Demirelli, "Vatandaşlar sokağa ekmek bırakıyor. Onları toplayıp, değerlendiriyorum. Üç nokta belirledim. Her gün sabah erken saatlerde evden çıkıp güvercin için buğday satın alıyorum. Ekmek, buğday ve su koyuyorum." dedi.
Demirelli, bıraktıklarının kuşlar tarafından hemen tüketildiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Hiç usanmadan, bıkmadan keyifle yapıyorum. Evde boş duramıyorum. Aç kalmasınlar diye hem sabah erken saatte, hem de yatsı namazından sonra çıkıyorum. Başka işim yok. Güvercinler, beni çatıda ve cami bahçesinde bekliyor. Yemleri atar atmaz iniyorlar. Topladığım ekmekleri evde küçük parçalar haline getiriyorum. Doyduklarında rahatlıyorum. Beni beklediklerini görünce çok duygulanıyorum. Sağlığım el verdikçe, onları beslemeye devam edeceğim. Bu davranışımı etrafımdaki insanlar takdirle karşılıyor."