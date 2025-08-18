93 yaşındaki usta terzi yıllara meydan okuyor! "Dükkanı açmazsam hasta olurum"

Sivas'ın en eski mahallesi, Yüceyurt Mahallesi'nde yaşayan 93 yaşındaki Recep Yılmaz, 80 yılı aşkın süredir sürdürdüğü terzilik mesleğiyle adeta zamana meydan okuyor. Henüz çocuk yaşlarda başladığı terziliği hiç bırakmayan Yılmaz, mesleğine duyduğu sevgiyle mahallesinde bir simge haline geldi. Sabahın erken saatlerinde dükkânının kapısını açan Yılmaz, aynı özveri ile müşterilerine hizmet veriyor. Yıllardır aynı mahallede vatandaşlara hizmet veren Yılmaz, kentinde en eski terzisi olma ünvanını taşıyor.





"EN ESKİ TERZİ BENİM"

Recep Yılmaz, babasından kendisini terziye vermesini istediğini belirterek, "1940 yılında köyden buraya taşınınca babam beni kasaba verdi. Diğer kardeşimi terziye verdi. Ustası ceket, pantolon, gömlek dikmiş. Kardeşim ipek gibi elbise giymişti. Bende onu görünce daha kasaba gitmiyorum dedim. Beni terziye vermelerini istedim. Daha sonrasında ise beni terziye verdiler. Terzide 6-7 sene çıraklık yaptım. Ustalarım nur içinde yatsınlar çok güzel ustalardı. Ev nüfusum kalabalık olunca gece vakti de dikim yapıyordum. Sivas'ta eski terzi olarak, 180 tane terziden 4 kişi kalmıştık. Diğer 3'ü de vefat etti ve sadece en eski olarak ben kaldım. Sivas'ın en eski terzisi benim" dedi.





"DÜKKANDA EVİMDEN DAHA RAHATIM"

Yılmaz, terzilik mesleğini gittiği yere kadar yapmak istediğini söyleyerek, "Her sabah dükkanıma geliyorum. Kızım arabayla getirir, dükkana bırakır ve dükkanımı açarım. Yemeğimi dükkanda yerim, evde karnımı doyurmam. Öğleden sonra saat 2-3 gibi dükkanımı kilitler giderim. Dükkanımı dua etmeden açmam. Emekli terzi olduğum için beni görenler şaşırıyor. Ben bu mesleği bırakırsam hastalanıyorum. Bu yüzden evde oturamıyorum. Bu dükkan benim evim gibi oldu. Burada evimden daha rahatım. Arkadaşlar geliyor çay demliyorum. Çay eşliğinde sohbet muhabbet ederiz. Bu mesleği gittiği yere kadar yapacağım. Çünkü mesleğimi yapmazsam hastalanıyorum. Bütün çocuklarımı okuttum. Benim malım mülküm yok. Sadece evim var başka bir şeyim yok" diye konuştu.