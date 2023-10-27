Adala Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? Adala Kanyonu Giriş Ücreti Var Mı, Ne Zaman Gidilir?

Gediz Nehri'nin, araziyi aşındırması sonucu oluşan Adala Kanyonu, bulunduğu köy ile aynı adı taşıyan turistik bir alandır. Trekking gibi açık hava sporlarından herhangi birini yapmak için uygundur. Manzara fotoğrafçıları için de mükemmel bir yer olarak bilinir. Ailece ya da arkadaşlarıyla doğada vakit geçirmeyi düşünenlerin merak ettikleri arasında, Adala Kanyonu nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti var mı ve ne zaman gidilir soruları yer alır.

Adala Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir?

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Adala mahallesindeki kanyonun bir diğer adı, "Hermos Kanyonu"dur. Volkanik bir bölge olmasının nedeni, Kaplan Divlit Volkan Konisi'nden yayılan bazalt lavlardır. Bunlar, söz konusu araziyi doldurmuş ve Gediz Nehri'nin aşındırması sonucu kanyon meydana gelmiştir. Salihli-Adala ile Manisa arası mesafe 90 kilometredir ve arabayla yaklaşık 1 saat 45 dakika sürer. İstanbul'dan veya diğer illerden Adala Kanyonu'na varmak için uçak, otobüs ya da şahsi araç tercih edilebilir. Eğer yolcular İstanbul üzerinden Adala Kanyonu'na ulaşmak istiyor ise O-5'i kullanmalıdır. Ankara'dan gidecekler, Dumlupınar Bulvarı üzerinden İzmir Uşak Yolu/D300/E96, Anadolu Otoyolu, O-4 veya O-5'i tercih etmelidir. İzmir'den ise O-5/E881 D300/E96, D565 ile Saruhanlu Manisa Yolu'ndan ilerlenmelidir. Salihli ilçesine varıldıktan sonra 15 km daha yol katedilmelidir.

Adala Kanyonu Giriş Ücreti Var mı?

Manisa-Salihli'nin Adala isimli köyü ile aynı adı taşıyan Adala Kanyonu'na gitmek için en uygun zaman dilimi, ilkbahar ve yaz aylarıdır. Halka açık bir kanyon olduğundan dolayı girişler tamamen ücretsizdir. Turizm açısından gelecek vadeden bu alan, doğa sporları ve kamp yapmayı sevenler için ideal bir yerdir. 12 bin yıl önce volkanik patlamalar sonucunda oluşan Adala Kanyonu, sönmüş lav akıntılarının tam içinde yer alır. Çam ormanları arasındaki 25 metrelik şelalesi ve muhteşem doğası ile etkileyici bir manzara sunar. Tarihi açıdan da önemli kabul edilen Adala Kanyonu ve çevresi, UNESCO Global Jeoparkı'nın jeosit olarak belirlediği bir yerdir. Bundan dolayı, her yıl hem yerli ve hem de yabancı turistler tarafından ziyaret edilir.