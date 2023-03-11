Adı şaşırtıyor tadı mest ediyor: Otur Fatma tatlısı tarifi

Kocaeli yöresine ait olan otur Fatma tatlısı, enteresan ismiyle herkese lezzetini merak ettiriyor. Bu tatlıyı yaparken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de nazlı tatlısını pişirirken ısı ayarına çok dikkat edilmesi. Eğer iyi ayarlanmaz ise bu tatlı hızlı bir şekilde yanabilir. Bunda dolayı tarifin yapımı basit olsa bile nazlı olduğu için çok dikkat edilerek pişirilmesi gerekmektedir. Peki yaygın olarak bilinmeyen bu tatlının yapımını öğrenmek ister misiniz? Gelin tatlının tarifine birlikte bir göz atalım.