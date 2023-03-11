Adı şaşırtıyor tadı mest ediyor: Otur Fatma tatlısı tarifi

Kocaeli yöresine ait olan otur Fatma tatlısı, enteresan ismiyle herkese lezzetini merak ettiriyor. Bu tatlıyı yaparken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de nazlı tatlısını pişirirken ısı ayarına çok dikkat edilmesi. Eğer iyi ayarlanmaz ise bu tatlı hızlı bir şekilde yanabilir. Bunda dolayı tarifin yapımı basit olsa bile nazlı olduğu için çok dikkat edilerek pişirilmesi gerekmektedir. Peki yaygın olarak bilinmeyen bu tatlının yapımını öğrenmek ister misiniz? Gelin tatlının tarifine birlikte bir göz atalım.
OTUR FATMA TATLISI TARİFİ
MALZEMELER
- 3 su bardağı mısır unu
- 2 adet yumurta
- Bir su bardağı buğday unu
- 2 su bardağı şeker
- Bir su bardağı yoğurt
- 1/2 su bardağı sıvı yağ
- 1/2 çay kaşığı karbonat
NASIL YAPILIR?
- Derin bir kabın içine yoğurt, yumurta, karbonatı ve toz şekeri koyup karıştırın.
- Ardından karbonat ile beraber karışımın üzerine birkaç damla limon suyu ilave edin.
- Sonra karışıma yavaş yavaş mısır ununu ekleyin.
- Fırın tepsisini güzelce yağlayın veya yağlı kağıt kullanın.
- Sonra karışımı üzerine ekleyin.
- Önceden ısıtılmış 160 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirme işlemine başlayın.
- Ardından tatlı çok hızlı pişeceği için sürekli kontrol etmeyi unutmayın.
- Tatlı piştikten sonra yaklaşık 10 dakika dışarıda dinlendirin.
- Tatlımız hazır! Herkese afiyet olsun.