AKUT başkanından uyarı: "Yardım etmek isterken zarar verilebiliyor, bunlara dikkat!"





İstanbul'daki genel merkezlerinde acil durum yönetimleri olduğunu belirten Akverdi, ayrıca AFAD'ın koordinasyonunda Ankara'da bir ekiplerinin görev başında bulunduğunu söyledi.

Akverdi, şu ifadeleri kullandı:



"Tüm bu çalışmalar bir plan çerçevesinde yapılıyor ve bu planın dışında olup da buraya gelmek isteyen vatandaşlarımız özellikle şehirler arası trafiği yoğunlaştırıyorlar. Bölgelere geldiklerinde şehir içinde çeşitli arama noktalarına ulaşım gerçekten çok sıkışıyor. Yardım etmek için kendi aracıyla gelenleri çok iyi anlıyoruz ama trafik nedeniyle AFAD, AKUT veya diğer kurtarma ekiplerinin araçları enkaz bölgelerinde zorluk yaşıyor. Dolayısıyla bu vatandaşlarımızın yetkililerin yönlendirmesi dışında bölgelere gelmemesini öneriyoruz, bu çok önemli."