Alport Sendromu Nedir? Alport Sendromu Neden Olur, Belirtileri Neler?

Her 5000 doğumda 1 meydana geldiğinden dolayı nadir görülen bir hastalık olan Alport sendromu, böbrek yetmezliği, sensörinöral işitme kaybı ve göz sorunları ile birlikte gelişen genetik bir hastalıktır. Bu sendromun ortaya çıkmasına neden olan temel faktör, bazı genlerde oluşan mutasyondur. Yaşam boyu devam eden Alport sendromunun, herhangi bir tedavisi de yoktur. Alport sendromu nedir, neden olur ve belirtileri neler sıkça araştırılan noktalardır.

Alport Sendromu Nedir?

Kalıtsal hastalıklardan biri olan Alport sendromu, böbrek hastalığı, görme problemleri ve işitme kaybı ile birlikte ortaya çıkar. Vücut için önemli yapılar olan kollajenlere, her organ ve dokuda rastlamak mümkündür. Alport sendromu, Tip 4 kollajeninin geçirdiği genetik değişimler sonucu oluşur. Bazal membranı oluşturan yapılardan biri olan tip 4 kollajeninin, COL4A3, COL4A4 ile COL4A5 genlerinin uğradığı mutasyonlardan dolayı hatalı üretilmesi nedeniyle meydana gelir. Böbrekte bulunan glomerül isimli yapılar, kanı süzmeye ek olarak idrar oluşumunda da görev alırlar. Bunun haricinde, gözde bulunan lens ile retinada ve iç kulakta yer alırlar. Alport sendromu, bu yüzden böbreklerde, kulaklarda ve gözlerde birtakım hasara yol açar. Söz konusu hastalık, X kromozomu yoluyla aktarılır ve çoğunlukla erkekleri daha çok etkiler.

Alport Sendromu Belirtileri Neler?

Bazı semptomlar sayesinde Alport sendromunu anlamak mümkündür. Bu belirtilere sahip olan hastalardan, doğru teşhis için kan tahlili, işitme testleri, göz muayeneleri ve böbrek biyopsisi istenir. Alport sendromunu tamamen iyileştirmek mümkün değildir, ancak belirtileri ortadan kaldırmak için birtakım tedavilere başvurulur. Bunlar arasında, kan basıncının kontrol altına alınması, böbrek yetmezliğine karşı organ nakli yapılması, naklin gerçekleştirilemediği durumlarda hastanın diyalize alınması, işitme kaybının telafisi için işitme cihazının takılması ve görme bozukluklarına karşı ilaç veya cerrahi uygulamalar yapılması bulunur. Alport sendromunun belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir: