Anında 10 yaş genç gösteren yöntem! Yaşlanmanın etkilerini silen püf nokta…

Zaman uçar, ama doğru yöntemleri izleyerek tersine çevirmemiz mümkündür. Bu yöntemler sayesinde estetik ameliyatsız bile genç görünmek aslında oldukça kolay. Sağlıklı bir yaşam tarzı sürmenin yanı sıra, insanların gerçek yaşınız hakkındaki algısını bozabilecek, pek de bilinmeyen o yöntemler ise şöyle…
KOT GİYMEK
Kot pantolonlar, özellikle de yırtık olanlar iyi kombinlendiğinde sizi genç ve şık gösterir. Sıradan ancak şık bir hava verecekleri gibi daha az ciddi ve resmi görünmenizi sağlarlar. Ek olarak doğru seçilen kot pantolonları sizi daha uzun ve ince gösterirler. Kapri ya da bermuda stiller yerine modern kesimler sizi daha genç gösterecektir.
KAHKÜL
Saç modelinizde kahkül tercih etmek yaşınızı gizleyeceğini gibi çok daha genç göstermenizi sağlar. Özellikle alnında kırışıklık olanların tüm kırışıklıklarını gizleyeceği gibi yüzünüzü de çerçeveleyecektir. Ek olarak yüzünüzü de daha küçük gösterecektir. Ek olarak kahkülleri kendi yüz şeklinize uygun olarak şekillendirmeniz mümkündür. Bu sayede yüz hatlarınızı da yumuşatabilirsiniz.
BEYAZ SPOR AYAKKABILAR
Konu genç görünmek olduğunda beyaz spor ayakkabılar en ideal tercihlerden biridir. Ayrıca bu ayakkabıları kıyafetlerle kombinlemek de oldukça kolaydır. Yaşınızdan bağımsız olarak beyaz spor ayakkabıları elbiseler, kot pantolonlar gibi birçok farklı kıyafetle kullanabilirsiniz.
KIRMIZI RUJ
Yapılan bir çalışmada kırmızı ruj kullanmanın yüz hatlarındaki kontrastı artırdığını gösteriyor. Katılımcılar pembe yanaklar ve kırmızı dudakların bireyleri daha genç gösterdiği konusunda hemfikirdi. Asıl mesele yaşlandıkça gözler ve kaşların parlaklığı azaldığı gibi dudakların kırmızılığının da azalmasıdır. Bu durum kişiyi daha yaşlı göstereceğinden kırmızı rujdan yardım almanız önemli.
BOB SAÇ KESİMİ
Uzayan saçlar zamanla inceltir ve birkaç santim bile kesilmesi hacmini geri kazandıracaktır. Ancak klasik bir bob kesimi elmacık kemiklerinizin daha belirgin ve çene çizgisinin daha yüksek görünmesini sağlar. Çene hizasındaki saçlar ince bir yüzü oval göstereceği gibi özellikle 50 yaş üstü kadınlarda çok kısa bob saç kesimlerini önerilmektedir.
SİYAH ÇERÇEVELİ GÖZLÜKLER
Çerçevesiz gözlükler sizi daha yaşlı göstereceği gibi yaşlanan ve kırışıklıkların oluştuğu ciltler için uygun değildir. Aksine kalın siyah çerçeveli gözlükler görünümüzü anında modernleştirir. Hatta gri saçlarla da oldukça güzel görünecektir. Ayrıca siyah çerçeveli gözlükler dikkati çekeceği için kırışıklıklar da geri planda kalacaktır.