Anında 10 yaş genç gösteren yöntem! Yaşlanmanın etkilerini silen püf nokta…

Zaman uçar, ama doğru yöntemleri izleyerek tersine çevirmemiz mümkündür. Bu yöntemler sayesinde estetik ameliyatsız bile genç görünmek aslında oldukça kolay. Sağlıklı bir yaşam tarzı sürmenin yanı sıra, insanların gerçek yaşınız hakkındaki algısını bozabilecek, pek de bilinmeyen o yöntemler ise şöyle…

KOT GİYMEK

Kot pantolonlar, özellikle de yırtık olanlar iyi kombinlendiğinde sizi genç ve şık gösterir. Sıradan ancak şık bir hava verecekleri gibi daha az ciddi ve resmi görünmenizi sağlarlar. Ek olarak doğru seçilen kot pantolonları sizi daha uzun ve ince gösterirler. Kapri ya da bermuda stiller yerine modern kesimler sizi daha genç gösterecektir.