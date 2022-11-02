Anne-kız otomotiv sektörüne adım attı! Sanayide birlikte okulda aynı sıralarda...

15 yaşındaki Tuğsem Duraz da anne ve babasının yanında olmaktan mutluluk duyduğuna değinerek, "Annem ve babam sürekli yanımda. Annemle aynı sırada eğitim görüyoruz. Babamın yanına sürekli yaz kış demeden gidiyoruz. Böylelikle hem babama yardım edip hem de meslek öğreniyorum." dedi.

Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mitat Tepe, okulda başarılı şekilde eğitimlerini sürdüren anne ve kızının kentteki diğer kadınlara da örnek olduğunu aktararak, tüm yaş grubundan kadın ve çocukları merkezlerindeki eğitimlere katılmaya davet etti.