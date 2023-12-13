Aralık: Köprüden önce son çıkış...

2023 yılının son günlerine doğru yaklaşıyoruz. Aralık ayı, yılın sonuna doğru ilerlediğimiz ve yeni bir başlangıca adım atmanın heyecanını yaşadığımız bir ay. Her ne kadar küresel ısınmanın etkisi ile derecesel anlamında değişiklikler olsa da, aslında Aralık, kimilerine göre biraz soğuk bir bitiş; kimilerine göre biraz ılımlı bir umut rüzgarı estiriyor kalplerimizde.

365 günlük bir döngüyü geride bırakmaya ramak var. Aslında bu ay, tüm yılın bir "Z Raporu" gibi… Azıyla çoğuyla, iyisiyle kötüsüyle, doğrusuyla yanlışıyla; muhasebe yaptığımız bir dönem. Yıl boyunca yaşadığımız deneyimlerin bir özetini çıkarmak, başarılarımızı kutlamak, eksikliklerimizi fark etmek ve yaşadığımız zorluklardan ders çıkarmak için bir nevi fırsat.

İstatiksel olarak 2023 yılının tüm analizleri bu ayda yapılır. Raporlar tutulur; gelecek yılla ilgili önemli öngörü toplantıları yapılır. Sayılar, veriler, girdiler, çıktılar, eğriler, satış raporları havalarda uçuşur. Gel gelelim ki; tüm yıl boyunca dört nala koştuğumuz bu takvimde yıl sonu ruhsal raporumuzu hiç değerlendirmeyiz. Durup bir an öylece kalmak, farkındalıkla içsel bir muhasebe yapmak için de en uygun zaman Aralık değil midir? Son istasyon, lokomotifin yanaştığı son durak … Turgut UYAR' ın çok sevdiğim dizeleri geldi işte yine aklıma:





Göğe Bakma Durağı

…

Falanca durağa şimdi geliriz göğe bakalım

İnecek var deriz otobüs durur ineriz

…

Beni bırak göğe bakalım

…

Şimdi otobüs gelir biner gideriz

…

Durma kendini hatırlat

Durma göğe bakalım.

Dizeler arasındaki boşlukları senin için bıraktım sevgili okur. Yılın sonuna yaklaştığımız şu günlerde; durup, göğe bakıp düşünmen için… Aralık ayı; "AN" da kalabilmenin en güzel takvimsel durağıdır çünkü. 2023 yılı lokomotifinin bir sonraki durağı yok. Anda kal ve düşün. Bu yıl neleri yaptın; yapmaya çalıştın; yapamadın? Yılın ilk günlerinde koyduğun hedeflerinin ne kadarını gerçekleştirdin; hangi sebeplerle gerçekleştiremedin? Kal ve farkına var!

GEL ÖYLEYSE BU YILIN Z RAPORUNU BİRLİKTE ALALIM:

Yaşadığın yılın hakkını verdin mi?

Hepimiz, kendimizin bir üst versiyonu ile tanışmak isteriz. Rutin koşturmalar içerisindeki tüm adımlarımız da bunun için… Peki, sence 2023'ün hakkını yeterince verebildin mi? Kalbin sıkışıp küçücük kaldığında ağlamanın çok insani olduğunu fark ettin mi? Uzun zamandır görmediğin dostlarınla bir akşam yemeği sofrasında saatlerce kahkahalar atabildin mi? Yağmurlu bir günde ıslanmış bir kediyi kucaklayıp onu besledin mi? Bir çocuk parkının yanından geçerken içinden geldiği gibi salıncağa binerek çocukça eğlenebildin mi?

Dur ve göğe bak!

Aralık ayı ruhlarımızın da yılın hakkını vererek yeni yıla adım atması gerektiği bir ay!





Yeni yerler keşfettin mi?

İşte sevgili okur, benim en çok kendimi bulup ruhumu beslediğim maddedeyiz. Çünkü konfor alanımızdan çıkmaya, zihnimizi ve kalbimizi şaşırtmaya çok fazla ihtiyaç duyarız. Daha önce hiç geçmediğin bir caddeden geçmek; bir vapura binip adanın ıssız sokaklarında yürümek, farklı şehirler hatta sınırlar ötesi yolculuklar yapıp yeni ülkeler keşfetmek… Gittiğin yerdeki kültürel yaşamı deneyimlemek, yerel hayatın içinde akışta kalıp bulunduğun ortama uyumlanmak… Hiç kimseyi tanımadığın ve yabancı gibi hissettiğin bir kafede, sade bir kahve söyleyip sadece ve sadece olanı biteni bir film gibi izlemenin tadı paha biçilemez.

Yeni bir lezzet deneyimledin mi?

"Hiç yemem." dediğin bir yemeği en az bir kez tatmış olmanı dilerim sevgili okur. Yemeklerin tadının da ruh dünyamızda bir yeri olduğunu biliyor muydun? Önyargı ile yaklaştığın bir lezzet, kim bilir; belki de seni çocukluğunda ilk kez tattığın bir yemeğin hangi mutlu anına götürecek?

Yeni bir hobiye başladın mı?

Tüm yoğun koşturmalarımızın içinde hobilere bir türlü sıra gelmez. Ama günlük rutinlerimizi ve sorumluluklarımızı tamamladıktan sonra kendimize ayıracağımız vakit, hem zihinsel hem de fiziksel olarak teneffüse çıktığımız anlardır ve insani bir ihtiyaçtır. Örneğin yeni edindiğimiz hobiler; kendi sınırlarımızı keşfetmemizi, daha önce hiç görmediğimiz bir yanımızla tanışmamızı ve olaylara karşı farklı bakış açıları geliştirmemizi sağlar.

Dönüşen dünya düzeninde; ünlü girişimciler ve şirket CEO'ları çalışanları için oluşturdukları ortamlara kitap okuma köşeleri, oyun konsolları ve aktivite odaları eklemeye başladı bile. Dünyanın en genç girişimcilerinden Mark Zuckerberg, şirketine dahil olacak potansiyel bireylerin sadece öz geçmişine değil aynı zamanda edindiği hobilere de bakıyor. Çünkü…Hobilerimiz, çeşitliliklerimizdir. Sizi sosyal hayatta farklı kılan tercihleriniz, gün gelir, iş hayatınızda daha da parlak bir yıldız olmanızı sağlar.

"Zamanım yok!" dediğini duyar gibiyim. Doğru bir planlama ve vakit yönetimi ile tüm bunların imkansız olmadığını bilmeni isterim. Yapabiliyorken yapacaksın! Geçmiş yıl geçti; ama hayallerin hala orada duruyor; ve geçmesine izin vermeyecek olan başrol de senden başkası değil.





2023 ajandasının yapraklarında sona doğru ilerliyoruz. Tüm yıl boyunca umarım farkındalığı yüksek bir sene geçirmişizdir. Başaramadığımız, sonuç alamadığımız ve imkanların el vermediği durumların bizi daha da güçlendirdiğini unutmamalıyız. İstatiksel yıl sonu raporları şöyle dursun; ruhumuzun muhasebesinde umarım bu yıl rekor kırmışızdır.

Şimdi dur ve göğe bak! Hiçbir şey için geç değil. Aralık ayı bir kapanışın simgesi olabilir ama yeni bir yılın da başlangıç vitesi. Direksiyona geç ve yılın son ayının tadını çıkart.