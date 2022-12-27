Artan yemekler üretim tesisinde mamaya dönüştürülüyor!

Restoran ve üniversiteler, okullar gibi kurumların yemekhanesinden artan yemekleri değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, topladığı artıkları Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi içindeki mama üretim tesisinde işlemden geçiriyor. İşlem öncesinde toplanan yemekler belirli aralıklarda gıda laboratuvarlarında kontrolden de geçirilerek sahipsiz hayvanlar için gerekli besin ögelerini taşıyıp taşımadığına bakılıyor.

Günlük 600 kilogram mamanın üretildiği tesiste hazırlanan yiyecekler, merkezde bulunan köpek ve kedilere veriliyor. Böylece hem artan yemekler değerlendiriliyor hem de hayvanların yiyecek ihtiyacı karşılanıyor.

GÜNLÜK 600 KİLO MAMA ÜRETİLİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentteki bütün sahipsiz hayvanlara büyük özen gösterdiklerini belirtti.

Demir, "Mama üretim tesisinde günlük ortalama 600 kilo mama üretiliyor. Mamalarda protein kaynakları ile karbonhidrat kaynakları birleştiriliyor. Kepek, ekmek, makarna gibi birçok karbonhidrat kaynağı kullanılıyor. Fermantasyonu içinde yoğurt ve yoğurt mayası kullanılan mamalar doğal olarak can dostlarımızla buluşuyor. Büyükşehir Belediyesi olarak hem sıfır atık projesine katkı sunup israfı önlerken hem de ekonomik anlamda tasarruf etmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.