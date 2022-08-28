Asla buzdolabında saklamayın! Anında lezzetini kaybetmesine neden oluyor…

Her besini buzdolabında saklamak taze kalmalarını sağlamak için akıllıca bir çözüm olarak görülse de aslında bazı yiyecekler için bunun tam tersi doğrudur.
AVOKADO
Avokado genelde tam olgunlaşmadan satın aldığımız bir meyvedir. Ancak olgunlaşmaları için buzdolabında değil oda sıcaklığında saklanmaları gerekmektedir. Avokadonun soğuk ortamda saklanması gereken tek durum yenmeye hazır olgunluğa ulaştığı zamanlardır.
SOĞAN
İster kesilmiş isterse kesilmemiş olsun soğan hiçbir şekilde buzdolabında saklanmamalıdır. Soğanların kuru ve taze kalması için havaya ihtiyacı vardır. Bu nedenle kilerde veya tezgahta saklanmaya uygundur. Buzdolabının yarattığı nem ve gaz soğan için iyi değildir. Çok daha kısa sürede bozulmalarına neden olabilir.
ELMA
Elmaları genelde mutfakta ya da yemek masasının üzerinde sepette görürüz. Ancak bunun aslında bir nedeni vardır. Elmalar oda sıcaklığında tazeliklerini koruyabilirken buzdolabında kısa sürede tazeliğini yitirir.
KARPUZ
Karpuzlar genelde toplandıktan sonra olgunlaşmaya bırakılırlar. Bu durumda ise buzdolabında veya oda sıcaklığında bırakılmalarının bir önemi yoktur. Ancak bazı araştırmalar karpuzun buzdolabında saklandığında besin değerlerinin olumsuz etkilendiğini göstermektedir.
EKMEK
Ekmekler yapısı itibariyle uzun süre dayanan besinler değildir. Çok uzun süreler saklanması ise bayatlamasına ve sertleşmesine neden olabilir. Buzdolabı da ekmekleri saklamak için çözüm değildir çünkü daha hızlı bayatlamalarına ve tadını kaybetmelerine neden olur. Onun yerine ekmekleri tüketmeden önce kızartmayı veya pişirmeyi deneyebilirsiniz.
BAL
Bal binlerce yıl bozulmadan kalabilen bir yiyecektir. Bu nedenle buzdolabında saklamanıza hiç gerek yoktur. Ek olarak buzdolabında tutulan bal, kısa sürede kristalleşerek yenmez hale gelecektir. Balın güzel dokusunu korumak için oda sıcaklığında saklanması yeterlidir.
KURUYEMİŞ
Kuruyemişler havaya veya soğuğa maruz kaldığında bozulur. Bu yüzden buzdolabında saklamanız kesinlikle öneirlmez. Soğutma, kuruyemişin yapısını bozarak daha zayıf ve daha yumuşak hale gelmelerine neden olur. Ayrıca tadını ve lezzetini de kaybeder. En iyi saklama şekli hava almayan bir kapta rafta tutmaktır.
SARIMSAK
Sarımsak da soğan gibi buzdolabına konulmaması gereken bir yiyecektir. Kuru kalmaları ve oda sıcaklığında tutulmaları önerilir. Buzdolabında saklanan sarımsak kısa sürede lezzetini kaybetmesine ve kötü kokmasına neden olacaktır.