Asla buzdolabında saklamayın! Anında lezzetini kaybetmesine neden oluyor…

Elmaları genelde mutfakta ya da yemek masasının üzerinde sepette görürüz. Ancak bunun aslında bir nedeni vardır. Elmalar oda sıcaklığında tazeliklerini koruyabilirken buzdolabında kısa sürede tazeliğini yitirir.

Karpuzlar genelde toplandıktan sonra olgunlaşmaya bırakılırlar. Bu durumda ise buzdolabında veya oda sıcaklığında bırakılmalarının bir önemi yoktur. Ancak bazı araştırmalar karpuzun buzdolabında saklandığında besin değerlerinin olumsuz etkilendiğini göstermektedir.

EKMEK

Ekmekler yapısı itibariyle uzun süre dayanan besinler değildir. Çok uzun süreler saklanması ise bayatlamasına ve sertleşmesine neden olabilir. Buzdolabı da ekmekleri saklamak için çözüm değildir çünkü daha hızlı bayatlamalarına ve tadını kaybetmelerine neden olur. Onun yerine ekmekleri tüketmeden önce kızartmayı veya pişirmeyi deneyebilirsiniz.