Ayna gibi camlar için bu yöntemi kullanın! Temizlik uzmanlarından püf noktalar…

Çoğu kişi pencerelerini temizlemek için sirke kullanmaktadır. Bu malzeme hem doğaldır hem kolay bulunur hem de camlarınızın kısa sürede parlamasını sağlar. Ancak sirkenin yazın kullanılması tam tersi bir etki yarabilmektedir.
Sıcak bir günde sirke ile pencereleri silmek ciddi oranda iz kalmasına yol açabilir.
Güneşli havalarda camları silerken sirke kullanmak daha siz camları kurulamaya fırsat bulmadan kurumasına neden olabilir. Bu da camlarda buğulu ve kötü izler bırakacaktır.
Bu nedenle sıcak günlerde camları temizlememeye özen göstermek önemlidir. Eğer mutlaka temizlenmesi gerekiyorsa silecek gibi daha hızlı cam silme yöntemlerinin kullanılması önerilir.
Temizlik uzmanları sıcak günlerde cam temizleme hakkında farklı tüyolar da verdi. Eğer sıcak bir günde camları siliyorsanız küçük alanlarda çalışmanız daha kolay olacaktır. Bu sayede pencerenin üzerinde temizlik ürününün kurumasına fırsat vermeden silmenize olanak olacaktır.
SİRKE İLE CAM TEMİZLİĞİ
Pencereleri temizlemek için sirke kullanmak niyetindeyseniz en ideal tarif bir ölçü sıcak suya bir tatlı kaşığı sirke karıştırarak uygulamaktır.
Her yerde kolaylıkla bulabileceğiniz sirke zaten çoğu evde bulunan bir malzemedir. En kolay ve başarılı temizlik için önerilen yöntemleri uygulamanız yeterli.
KİMYASALLARA GEREK KALMIYOR
Çevre dostu olduğu gibi çocuklu ve evcil hayvan bulunan evlerde de güvenle kullanılabilecek sirkeli karışım kısa sürede pırıl pırıl camlara kavuşmanızı sağlayacak. Tek dikkat edilmesi gereken ise çok sıcak günlerde bu işlemi yapmaktan kaçınmaktır.