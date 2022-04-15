Aynalarınızı parıl parıl yapacak yöntem! Sadece 1 dakika yetiyor…

Her evde bulunan ve farklı işlevleri bulunan basit materyaller sayesinde banyonuzun temizliğini oldukça etkili bir şekilde yapabilirsiniz. İşte parıldayan bir banyo için 7 altın tüyo…
ÇAY AĞACI YAĞI
Antibakteriyel ve antifungal özelliğe sahip çay ağacı yağı, doğal bir temizlik malzemesi olarak kullanılabilir. Kabartma tozuna birkaç damla çay ağacı yağı dökerek lavabonuzu ovabilir, hem yağ hem de küf gibi her türlü dertten kolayca kurtularak lavabonuzu ilk günkü parlaklığına kavuşturabilirsiniz.
AYNALAR İÇİN TRAŞ KÖPÜĞÜ
Duştan çıktıktan sonra aynanın buğulanmasından şikayetçiyseniz bu sorununuzu tarihe karıştıracak olan tek ürün ise bir adet traş köpüğü. Buğulanan camın üzerine bir miktar traş köpüğü sıkın ve 1 dakika bekletin. Ardından bir havlu yardımıyla silin. Artık aynalarınız buğulanmadığı gibi üzerlerinde parmak izleri de bulunmayacak.
FAYANSLAR İÇİN SİRKE
Sararmış fayansları bembeyaz yapmanın anahtarı sirkedir. Güçlü bir doğal temizleyici olan sirkeyi ılık suyla karıştırıp sararan fayasların üzerine dökün. Bir fırça yardımıyla tamamen beyazlayana kadar fırçalayıp su ile durulayın.
CAMLAR İÇİN GAZETE
Evinizde mikrofiber bez bulunmuyorsa gazete kağıdı kullanmaktan çekinmeyin. Üzerinde lif bulunmadığı için cam yüzeylerde hiçbir kalıntı bırakmayan gazete kağıdı, ayrıca iyi bir leke çıkarıcıdır. Kusursuz cam ve pencereler için beyaz sirke ile birlikte de kullanılabilir.
SABUN KÖPÜĞÜ LEKESİ İÇİN DİŞ MACUNU
Diş macununu bir süngere ya da fırçaya sürün. Ardından sabun köpüğü lekeleri ve kararmış fayans derzlerini ovun. Bir bez yardımıyla silin ve temiz su ile durulayın. Banyodaki lekeler ve kararmış yerler anında eski haline dönecek!
ARMATÜRLER İÇİN BEBEK YAĞI
Birkaç damla bebek yağını bir havluya dökün ve armatürleri, banyo musluğunu ve duş başlığını bununla ovun. Hem ilk günkü gibi parlayacaklar hem de parmak izlerinden eser kalmayacak.
TUVALETLER İÇİN KARBONATLI TUZLUK
Tuvaleti kullanamadan önce içerisine bir miktar karbonat serpin. Bu yöntem klozetini düzenli olarak temizlemenizi sağlayacak. Aynı zamanda tıkanmış tuvaletleri açmak için de kullanabileceğiniz 1 bardak karbonatı 2 bardak sirke ile karıştırın ve tuvaletinize dökün. 30 dakika içerisinde tamamen açıldığını göreceksiniz.