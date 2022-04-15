Aynalarınızı parıl parıl yapacak yöntem! Sadece 1 dakika yetiyor…

Banyo gün içerisinde sıkça kullanılan ve hijyenine önem gösterilmesi gereken alanların başında geliyor. Saatlerce kimyasallar kullanarak banyo temizliği yapmak yerine önerdiğimiz bu doğal yöntemlerle her zaman pırıl pırıl bir banyonuz olacak!

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 15.04.2022 15:47

Her evde bulunan ve farklı işlevleri bulunan basit materyaller sayesinde banyonuzun temizliğini oldukça etkili bir şekilde yapabilirsiniz. İşte parıldayan bir banyo için 7 altın tüyo…

ÇAY AĞACI YAĞI Antibakteriyel ve antifungal özelliğe sahip çay ağacı yağı, doğal bir temizlik malzemesi olarak kullanılabilir. Kabartma tozuna birkaç damla çay ağacı yağı dökerek lavabonuzu ovabilir, hem yağ hem de küf gibi her türlü dertten kolayca kurtularak lavabonuzu ilk günkü parlaklığına kavuşturabilirsiniz.