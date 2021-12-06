Ayrılık çanları mı çalıyor? İşte ilişkinizi mahveden küçük adımlar

Mali eşitsizliklerden, yalandan veya aldatmadan daha az görünür olan, ancak farkına varmadan ilişkileri mahveden günlük ve küçük olduğu düşünülen parçalayıcı etkiler bulunur. Gerçekten mutlu, sağlıklı bir ilişkiye sahip olmak için her çift, en çok göz ardı edilen ve en az tartışılan ilişki katillerine dikkat etmelidir. Tedbirli olursanız kendinizin ve partnerinizin bunlara yenik düşmesini önleyebilirsiniz. İşte o ipuçları...

'Ben' Zamanını Atlamak





Birçok çift, yalnız başına anlamlı zaman geçirme kavramına aşina değildir. Birbirlerine bağlanırlar ve her şeyi birlikte yaparlar. Ayrı zaman geçirmek, çiftlerin birey olarak büyümesini sağlar. Yalnız zaman, ortakların düşünceleri işlemesine, ilgi alanlarını keşfetmesine ve tartışacak yeni konular bulmasına olanak tanır! Çok fazla mesafe veya uzun süreli ayrılık ideal değildir, ancak kendi hobilerini, ilgi alanlarını ve arkadaşlarını arayan ortaklar, her şey için birbirlerine güvenenlerden daha mutludur.

Çözüm: Partnerinizle "ben zamanı" faydalarını tartışırken sizin de çift zaman istediğinizi vurgulayın. Tekrar birlikte vakit geçirdiğinizde sizi daha dikkatli bir partner yapacak olan içsel dinginlik ve sessizlik gibi yalnız zaman geçirmenin avantajlarını anlatın.

Sevgiyi Sadece Özel Günlerde İfade Etmek





Birçok çift, doğum günleri ve yıldönümleri gibi birbirlerine olan aşklarını ifade etmek için özel günleri beklemek gibi bir hata yapar. Eşiniz hakkında ne hissettiğinizi, size onun önemini hatırlatmak ve onlara değer verildiğini ve önemsendiklerini hissettirmek için özel bir etkinliğe ihtiyaç duymadan ifade etmeniz gerekir. Bazı insanlar güvenceye ihtiyaç duyar ve bunu alamadıklarında bu durum, çift arasında duygusal engellere yol açar.

Çözüm: Partnerinize değer verildiğini, takdir edildiğini ve tanındığını göstermek için her gün bir şeyler yapın veya söyleyin. Basit bir öpücük, yürekten bir yorum ya da bir şefkat eylemi gerekli olan tek şey. Mutluluğunuzu arkadaşınızla paylaştığınız zaman daha da çok sevinirsiniz. Tıpkı bunun gibi ilişkide de karşıdaki kişiye değerini hissettirmek, ilişkinizi daha özel hale getirir. Sıradan bir günü "özel bir güne" dönüştürün. Bunu yapmak için zorlayıcı bir nedene gerek yoktur.

Partneriniz Hakkında Her Şeyi Bildiğinizi Varsaymak

Çiftler çok uyumlu olmakla ve birbirlerinin cümlelerini tamamlamakla övündüklerinde bu hem olumlu hem de korkunç bir işaret olabilir. Sorgulamaları gereken şey, iki insan birbirlerinin aklını okuyabilecek kadar birbirleri hakkında her şeyi bilecek kadar yakın olabilir mi? Yoksa sadece bir tahmin mi? Bazen bir partnerin hoşlandığını ve hoşlanmadığını varsaymak ve buna göre hareket etmek bir ilişkiye yarardan çok zarar verebilir.

Çözüm: Sağlıklı ve mutlu bir ilişki içinde olmak için partnerinizle günde en az bir kez 10 dakika sohbet ettiğinizden emin olmalısınız. Birbirinize, tıpkı çıkarken yaptığınız gibi sorular sorun! Birbirinizi yeniden tanımak, kıvılcımı yeniden alevlendirmenin yanı sıra, arzu ve heyecanın artmasına da neden olabilir.

Çatışma Çözme Becerileri





En sevgi dolu ortaklıklar bile bazen gerilimle doludur. Zor kararlar vermek, uzlaşmayı öğrenmek ve hatta sinir bozucu bir günü birbirinize takılmadan atlatmak bile zor olabilir. Duygularını kendine saklarsan, kırgınlıklar geliştirirsin. Aslında, ele alınmadığı takdirde biriken hafif rahatsızlıklardır. Daha sonra, ilişkilerde büyük problemler haline gelirler.

Çözüm: Bir ilişkide çatışmalar neredeyse kaçınılmazdır ve bazen de sağlıklıdır, ancak önemli olan bunları düzgün bir şekilde çözmenizdir. Partnerinizle sizi rahatsız eden her şey hakkında veya onun yaptığı veya söylediği bir şeyle ilgili bir sorununuz varsa açıkça konuşmalısınız. Bir şey hakkında kavga ettiyseniz veya tartıştıysanız, birbirinize kızarak yatağa girmemeyi ve her şeyi konuşup havayı temizlemeyi alışkanlık haline getirin.

Destek eksikliği

Bir ilişkideki çiftler birbirlerini desteklediğinde, partnerin bağlılığını, sevgisini ve özenini, ayrıca istikrarını ve öngörülebilirliğini gösterir. Destek sağlanmadığında veya düzenli olarak sağlanmadığında, ilişki başarısızlığa açıktır. Temel olarak, birbirinizin arkasında değilseniz, işler hızla dağılmaya başlayacaktır. Farklılıkları veya yüzleşmeleri çözmeyi daha zor hale getirebilir ve duygusal işaretler gözden kaçırıldığı ve görmezden gelindiği için aynı sorunlar geri dönme eğilimindedir.

Çözüm: Bir ilişki içindeyken partnerinizin en güçlü destekçisi olmalısınız. Nazik, cesaret verici ve iyi bir arkadaş olmalısınız. Onlarla her zaman aynı fikirde olmasanız bile, arkalarında olmalısınız. Hatta bazen onların mutluluğu için fedakarlık yapmanız bile gerekebilir. Nerede ve nasıl daha sevecen ve yardımsever olabileceğinizi anlamak için partnerinizle görüşün ve ardından harekete geçin! Bağlantınızı bir milyon kat geliştirecek.