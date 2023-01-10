Babasından kalan tutku artık onun mesleği: "Atlarım benim her şeyim"

"İşim çok güzel. Atlarım da çok değerli, onlar benim her şeyim. Atlarımı çok seviyorum. Gerçekten çok sadık ve duygusal hayvanlar. Onun için ben onlara hep 'bebeğim' diye seslenirim. At bakmak zordur. Yazın iki günde bir şampuanla onları yıkarım. Ayak bakımları, nalları falan var. Bütün bakımlarını kendim yapıyorum. Bu iş benim baba mesleğim. Ondan öğrendim, şimdi de sürdürüyorum."

"ATLARIM DA ÇOK DEĞERLİ, ONLAR BENİM HER ŞEYİM"

Eşinin de kendisine destek olduğuna işaret eden Aygün, "Eşimin atlarla ilgili bir bilgisi yok ama ben bildiğim için bana destek oldu. Ben de ona at binmeyi öğrettim. Eşimle beraber 5 yıldır da bu işi yapıyoruz. İnşallah daha uzun yıllar da yapacağız." dedi.

At binmenin çok hoşuna gittiğini anlatan Aygün, "Hoşuma gitmese bu işi yapamam. Dağda, ormanda güzel vakit geçiriyorum. En sevdiğim, atımla ormanın içinde kuş sesleriyle gezinmek. Kar yağsa dahi yaylaya araç çıktığı sürece buradayım." diye konuştu. Hacer Aygün, özellikle Körfez ülkelerinden gelen kadın turistlerin at binmeye yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.