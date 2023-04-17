Bahar alerjisi olanlar dikkat! Sakın bu hatayı yapmayın...

Göğüs Hastalıkları ve Alerjik Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Sami Öztürk, bahar alerjisi hakkında uyarılarda bulundu. Bahar alerjisinin tanımını yapan Prof. Dr. Öztürk, "Bahar aylarında polenlerin havaya yayılmasıyla birlikte alerjik bünyeli kişilerde burun akıntısı, tıkanması, kaşınması, hapşırma ve gözlerde sulanma gibi alerjik nezle, göz alerjisi belirtilerinin görülmesine bahar alerjisi denir" diye konuştu.





POLENLER SEBEP OLUR

Bahar alerjisinin neden olduğundan bahseden Prof. Dr. Öztürk, "Polen alerjisi olan kişilerde bahar aylarında havada bolca bulunan polenler histamin denen maddenin aşırı salgılanmasına neden olarak burun, boğaz, kulak ve nefes borusunun üzerini kaplayan mukoza denilen yüzeyde alerjik reaksiyon yaparlar. Bu durum alerjik nezle, göz nezlesi ve astım gibi hastalıklara yol açar" şeklinde konuştu.

BURUN TIKANMASI GÖRÜLEBİLİR

Bahar alerjisinde görülen belirtilere dikkat çeken Prof. Dr. Öztürk, şu bilgileri paylaştı:

"Alerjik bünyeli kişilerde sık nezle, burun tıkanması, peş peşe hapşırma, burunda damakta kulakta kaşıntı, nadiren burun kanaması gibi alerjik nezle belirtileri ile gözlerde kızartı, sulanma, kaşınma gibi göz alerjisi belirtileri ve astımı olan kişilerde de kronik öksürük, nefes darlığı gibi belirtiler gözlenir. Bahar alerjisi ayrıca kronik yorgunluk yaparak okul ve iş başarısını etkiler. Bu kişilerin burunları genellikle tıkalı olduğu için uyku kaliteleri de bozulur. İyi uyku alamayan kişiler gün boyu kendilerini yorgun ve halsiz hisseder."