Baldan tatlı karpuz seçmenin en önemli 3 noktası! Hem sulu hem de lezzetli karpuzlar için bu aşamaya dikkat…

Hepimizin aradığı lezzetli ve sulu bir karpuz seçmek için izleyeceğiniz adımlar ise şöyle olmalı…
RENGİNE DİKKAT EDİLMELİ
Lezzetli bir karpuzun sapının rengi kahverengi olmalı, karpuzun sapı beyaz ya da yeşil olmamalı. Sapı yeşil renkli olan karpuzlar, daha olgunlaşmadan toplandığı anlamına gelmektedir. Karpuzun üzerindeki sarı lekeler karpuzun lezzetli olduğu anlamına gelir. Karpuzun çizgileri parlak ve belirgin olmalı, üzerindeki yeşilliklerin açık renkli olduğu karpuzlar içinin iyi olduğunu gösterir.
AĞIR OLMASI BÜYÜK OLMASINDAN ÖNEMLİ
Sanılanın aksine karpuz büyük olduğu için değil, boyutuna göre ağır olduğu için güzeldir. Karpuzu kaldırdığınızda boyutuna göre ağır ise bu karpuzun sulu ve olgun olduğu anlamına gelir.
SESİNİ DİNLEYİN
Karpuzun lezzeti sesinden anlaşılır. Güzel bir karpuza elinizle vurduğunuzda tok bir ses gelmeli, bu karpuzun lezzetli ve içinin kırmızı olduğunu gösterir. Eğer boşluk hissiyatı uyandırıyorsa karpuz lezzetli değildir.
DİLİMLENMİŞ KARPUZ ALIRKEN BUNLARA DİKKAT
Karpuzu dilimlenmiş olarak tercih ediyorsanız, çekirdek renginin koyu olduğu ve içinin parlak, kırmızı etli olduğu karpuzlar daha iyidir. Damarları beyaz olan, çekirdek renginin koyu yerine beyaz olduğu ve içinin kurumuş göründüğü karpuz iyi değildir.
KARPUZUN FAYDALARI
Su oranı çok yüksek olan karpuz, ödem atmaya yardımcı olur. Karpuz, A ve C vitaminlerini bulundurduğu için cilt ve saçlara yarar sağlar. İçinde bulundurduğu magnezyum ve potasyum miktarı, tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilir. Bağışıklık sistemini güçlendiren karpuz, kanser hücrelerini bloke etmeyi sağlayabilir. Damar tıkanıklığı ve kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Egzersiz sonrası tüketilen karpuz ise kas ağrısını azaltabilir.