Baldan tatlı karpuz seçmenin en önemli 3 noktası! Hem sulu hem de lezzetli karpuzlar için bu aşamaya dikkat…

Sıcak günlerde sofraların olmazsa olmazı karpuz, lezzetli olduğu kadar sağlığa da yararlı. Faydalarının yazmakla bitiremeyeceğimiz karpuz, %95’e yakın su içeriği ile de su ihtiyacını gidermeyi sağlıyor. Kalp sağlığı için yardımcı olan bu meyve, saç ile cilt için etkili ve kaliteli uyumayı sağlıyor. Peki sağlıklı ve lezzetli karpuz seçmenin püf noktaları nelerdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.07.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 11:17 PAYLAŞ ABONE OL

Hepimizin aradığı lezzetli ve sulu bir karpuz seçmek için izleyeceğiniz adımlar ise şöyle olmalı…

RENGİNE DİKKAT EDİLMELİ Lezzetli bir karpuzun sapının rengi kahverengi olmalı, karpuzun sapı beyaz ya da yeşil olmamalı. Sapı yeşil renkli olan karpuzlar, daha olgunlaşmadan toplandığı anlamına gelmektedir. Karpuzun üzerindeki sarı lekeler karpuzun lezzetli olduğu anlamına gelir. Karpuzun çizgileri parlak ve belirgin olmalı, üzerindeki yeşilliklerin açık renkli olduğu karpuzlar içinin iyi olduğunu gösterir.