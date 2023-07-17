Balık Suyu Ne Zaman Değiştirilir? Akvaryum Suyu Kaç Günde Bir Değişir, Hangi Su Konur?

Balıkların suyunun değiştirilmesi akvaryum temizliği için de gereklidir. Balık suyu ne zaman değiştirilir? Uzmanlar tarafından akvaryum suyunun periyodik olarak değiştirilmesi tavsiye edilir. Bu sayede hem akvaryum temiz kalacak, hem de balıklar sağlıklı şekilde yaşayacaktır. Akvaryum suyu kaç günde bir değişir sorusu da bu kapsamda çok önemlidir. Akvaryuma hangi su konur sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Balık Suyu Ne Zaman Değiştirilir?

Akvaryum zaman içerisinde kirlenir. Bu kirlenme, suyun içindeki oksijenin de azalmasına neden olur. Akvaryumun temiz bir görünüm alması ve balıkların sağlıklı şekilde yaşaması için akvaryum suyunun da periyodik olarak değiştirilmesi gerekir.

Akvaryum suyunun değiştirilmesinde kısmi su değişimi yapılmalıdır. Su değişiminde akvaryum suyunun % 20'si değiştirilmelidir. Daha fazla suyun değişimi akvaryum temizliği için önemli olsa da balıkların sağlığı açısından olumsuz bir durumdur.

Akvaryuma Hangi Su Konur?

Akvaryuma direkt olarak musluk suyu ilave edilmez. Akvaryuma koyacağınız su mutlaka dinlendirilmiş olmalıdır. Dinlendirilmiş suyun içeriğindeki moleküller daha durgun olacak, su kireçten arınmış olacaktır. Akvaryuma ilave edilecek su yavaş yavaş akvaryuma konulmalıdır. Bu hareket suyun homojen şekilde karışmasını sağladığı gibi balıkların ürkmesine de engel olacaktır.

Balıkların sağlığı ve su temizliği için akvaryum suyunun içine parazit önleyici damlalar ilave edilebilir. Balıkların suyunun kısmi şekilde değiştirilmesi, bu maddelerin yok olmasına da engel olacaktır. Balıkların sağlığı açısından hangi vitamin ve ilaçların kullanılacağı ile ilgili uzman görüşlerini dikkate alabilirsiniz.