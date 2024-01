Balık Yiyen Vejetaryene Ne Denir? Vejetaryenler Balık Yer Mi?

Balık yiyen vejetaryenler genellikle vejetaryenlik içinde bir tartışma unsurudur. Vejetaryenlik bir beslenme çeşidi ve yaşam felsefesi olduğu için bu grupta yer alan insanlar bu felsefe hakkında fikir yürütmek ve kendi yaşam şekillerini daha fazla insana ulaştırabilmek için çaba sarf etmektedirler. Konu vejetaryenlik olduğunda da ilk tartışma konularından birisi balık yiyen vejetaryene ne denir ve vejetaryenler balık yer mi konularıdır.

Balık Yiyen Vejetaryene Ne Denir?

Balık yiyen fakat diğer kırmızı et, tavuk, hindi gibi canlıların etlerini tüketmeyen kişilere vejetaryenler arasında "pesketaryen" denmektedir. Pesketaryen kişiler et tüketmezler fakat diğer deniz ürünlerini yemede bir sakınca görmezler.

"Pesce" kelimesi İtalyanca'da balık anlamına geldiği için balık yiyen ve diğer et ürünlerini tüketmeyen kişiler için "pesketaryen" kelimesi kullanılmaktadır.

Vejetaryenler Balık Yer Mi?

Geleneksel şekilde düşünüldüğünde vejetaryenler hiçbir et ürününü tüketmezler. Bu et ürünleri arasında da kırmızı et, tavuk, hindi, balık ve daha pek çok et çeşidi yer alır. Bu nedenle balık yiyen kişilerin vejetaryen olup olmadığı konusunda da bir fikir ayrılığı vardır.

Kimi insanlar balık tüketen fakat diğer canlı türlerinin etlerini tüketmeyen kişilere pesketaryen deyip bu grubu vejetaryen olarak kabul etmez iken, kimi grup da balık yiyen insanları yine pesketaryen olarak kabul eder fakat onların hala vejetaryen olduğunu savunur. Bu kişilere göre pesketaryenlik de vejetaryenliğin bir alt koludur.