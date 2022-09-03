Banyo fayanslarınız 2 dakikada pırıl pırıl olacak! Bu basit yöntem sizi birçok zahmetten kurtaracak…

Aynı yerleri temizlediğiniz gibi paspası fayanslar üzerinde de kullanmanız mümkün. Ulaşılması zor olan ve genelde ihmal edilen yüksek alanlara da kolaylıkla ulaşmanızı sağlıyor.

Banyodaki fayansları temizledikten sonra kullandığınız mendillere ya da havluya baktığınızda aslında temiz görünen bu alanın ne kadar kirli olduğunu fark edeceksiniz.

Temizleme işlemini mendillerle kullanıyorsanız iki tarafını da kullanabileceğinizi unutmayın. Havlu formunda olanlar ise çıkarılıp durulanabilir ve tekrar kullanılabilir.

Küçük banyoları olanlar için de zaman kazandıracak ve ideal olduğu için bu temizlik tüyosunu denemenizi öneriyoruz. Ek olarak bu yöntem sayesinde iki dakikada tüm banyoyu temizlemek mümkün. Koku da güzeldi ve temizlik işini tamamladıktan sonra tüm banyom limon kokuyordu.

Paspası ayrıca evde kalabalık alanlarda ahşap zeminlerde ve mutfakta da kullanabilirsiniz.