Banyo fayanslarınız 2 dakikada pırıl pırıl olacak! Bu basit yöntem sizi birçok zahmetten kurtaracak…

Banyo fayansları farkında olmasak da sık sık kullanılan ancak temizliği ihmal edilen bir alan. Kirli görüntüsü ise sadece gözü rahatsız etmekle kalmayıp aynı zamanda sağlığımızı da tehdit edebilir.
BANYO FAYANSLARINI TEMİZLEMENİN YOLU
Temizliği kolaylaştırmak adına ihtiyacınız olan temel şey bir paspastır. İnce ve saklanması da kolay olan bu paspaslar, kiri emen ve içerisine hapseden ıslak mendilleri veya havlu yüzeyiyle birlikte kullanılıyor.
Islak mendil ile kullanılan paspaslarda mendil paspasın dört köşesine sıkıştırılıyor ve kirlenince direkt olarak çıkarıp atılıyor. Ancak fazla ıslak mendili kullanımı çevreyi korumak adına da önerilmediğinden dikkatli uygulama yapılması öneriliyor.
YERLERİ TEMİZLEMEKLE AYNI
Aynı yerleri temizlediğiniz gibi paspası fayanslar üzerinde de kullanmanız mümkün. Ulaşılması zor olan ve genelde ihmal edilen yüksek alanlara da kolaylıkla ulaşmanızı sağlıyor.
Temizleme işlemini mendillerle kullanıyorsanız iki tarafını da kullanabileceğinizi unutmayın. Havlu formunda olanlar ise çıkarılıp durulanabilir ve tekrar kullanılabilir.
Banyodaki fayansları temizledikten sonra kullandığınız mendillere ya da havluya baktığınızda aslında temiz görünen bu alanın ne kadar kirli olduğunu fark edeceksiniz.
Küçük banyoları olanlar için de zaman kazandıracak ve ideal olduğu için bu temizlik tüyosunu denemenizi öneriyoruz. Ek olarak bu yöntem sayesinde iki dakikada tüm banyoyu temizlemek mümkün. Koku da güzeldi ve temizlik işini tamamladıktan sonra tüm banyom limon kokuyordu.
Paspası ayrıca evde kalabalık alanlarda ahşap zeminlerde ve mutfakta da kullanabilirsiniz.