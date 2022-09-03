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Banyo fayanslarınız 2 dakikada pırıl pırıl olacak! Bu basit yöntem sizi birçok zahmetten kurtaracak…

Banyoda bulunan fayansları ve karoları temizlemek genelde ihmal edilen veya atlanan bir iştir. Fazlasıyla zaman almasının yanı sıra oldukça yorucu bir iştir ve bu nedenle genelde yapılmadan atlanır. Ancak internette temizlik uzmanlarının açıkladığı bu yöntem sizi hem yorulmaktan kurtaracak hem de zaman kazandıracak.

Giriş Tarihi: 03.09.2022 13:20 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 13:21
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Banyo fayanslarınız 2 dakikada pırıl pırıl olacak! Bu basit yöntem sizi birçok zahmetten kurtaracak…

Banyo fayansları farkında olmasak da sık sık kullanılan ancak temizliği ihmal edilen bir alan. Kirli görüntüsü ise sadece gözü rahatsız etmekle kalmayıp aynı zamanda sağlığımızı da tehdit edebilir.

BANYO FAYANSLARINI TEMİZLEMENİN YOLU

Temizliği kolaylaştırmak adına ihtiyacınız olan temel şey bir paspastır. İnce ve saklanması da kolay olan bu paspaslar, kiri emen ve içerisine hapseden ıslak mendilleri veya havlu yüzeyiyle birlikte kullanılıyor.

Islak mendil ile kullanılan paspaslarda mendil paspasın dört köşesine sıkıştırılıyor ve kirlenince direkt olarak çıkarıp atılıyor. Ancak fazla ıslak mendili kullanımı çevreyi korumak adına da önerilmediğinden dikkatli uygulama yapılması öneriliyor.

YERLERİ TEMİZLEMEKLE AYNI

Aynı yerleri temizlediğiniz gibi paspası fayanslar üzerinde de kullanmanız mümkün. Ulaşılması zor olan ve genelde ihmal edilen yüksek alanlara da kolaylıkla ulaşmanızı sağlıyor.

Temizleme işlemini mendillerle kullanıyorsanız iki tarafını da kullanabileceğinizi unutmayın. Havlu formunda olanlar ise çıkarılıp durulanabilir ve tekrar kullanılabilir.

Banyodaki fayansları temizledikten sonra kullandığınız mendillere ya da havluya baktığınızda aslında temiz görünen bu alanın ne kadar kirli olduğunu fark edeceksiniz.

Küçük banyoları olanlar için de zaman kazandıracak ve ideal olduğu için bu temizlik tüyosunu denemenizi öneriyoruz. Ek olarak bu yöntem sayesinde iki dakikada tüm banyoyu temizlemek mümkün. Koku da güzeldi ve temizlik işini tamamladıktan sonra tüm banyom limon kokuyordu.

Paspası ayrıca evde kalabalık alanlarda ahşap zeminlerde ve mutfakta da kullanabilirsiniz.

KULLANMADAN ÖNCE

Paspas çoğu yüzeyde kullanım için ideal olsa da, bitmemiş zeminlerde veya yağlı ahşapta kullanılamaz, bu nedenle kullanmadan önce yüzeylerin kontrol edilmesi önemlidir.

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