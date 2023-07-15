Banyodaki gideri tek hamlede açıyor! Kötü kokuların kökünü kazıyan o yöntem…

Tıkalı ve kötü kokan giderler, birçok kişinin zaman zaman karşılaşabileceği can sıkıcı bir durum. Neyse ki temizlik uzmanlarının sert kimyasalları kullanmadan bu sorunu çözmek için etkili yöntemleri bulunuyor. Tek yapmanız gereken ise biraz zaman ve her evde bulunan o malzemeler…

Giriş Tarihi: 15.07.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 11:33 PAYLAŞ ABONE OL

Tıkanmış bir banyo gideri, saç, kir, yağ veya sabun köpüğünün birikmesinden kaynaklanabilir. Bu da akan suyun birikmesine ve duş kabinlerinden dışarı taşmasına neden olabilir.

Su yavaş akarsa, banyoda veya duş teknesinde kaygan bir kir tabakası oluşmasına yol açabilir ve bu da kullanan herkes için hem tehlike hem de hijyen riski oluşturur.