Banyodaki gideri tek hamlede açıyor! Kötü kokuların kökünü kazıyan o yöntem…

Tıkanmış bir banyo gideri, saç, kir, yağ veya sabun köpüğünün birikmesinden kaynaklanabilir. Bu da akan suyun birikmesine ve duş kabinlerinden dışarı taşmasına neden olabilir.
Su yavaş akarsa, banyoda veya duş teknesinde kaygan bir kir tabakası oluşmasına yol açabilir ve bu da kullanan herkes için hem tehlike hem de hijyen riski oluşturur.
Temizlik uzmanları ise kimyasallardan çok daha etkili olan ve yavaş akan bir giderin tıkanıklığını açmak için hangi malzemeleri kullanmanız gerektiğini anlattı.
GİDERİ ANINDA AÇAN ÜÇLÜ
Giderinizi açmak için karbonat, beyaz sirke ve kaynar su kullanmanız yeterli.
Giderin içerisine karbonat ve yarım bardak beyaz sirkeyi döküp 30 dakika bekleyin. Ardından üzerine kaynar su dökün. Giderinizin anında açıldığını göreceksiniz.
Temizlik uzmanları özellikle duş giderleri olmak üzere banyo tıkanıklıkları için karbonat ve beyaz sirke kullanımının en etkili yöntem olduğunun altını çiziyor.
"Karbonat ve sirke, kimyasal kullanmaktan çok daha doğal bir çözümdür. Karbonat giderinizdeki kiri ve çamurlaşmış maddeleri gevşetir. Üzerine ssirke eklediğinizde, tıkanıklığı gevşetmesi gereken köpüren bir kimyasal reaksiyon elde edersiniz."
Banyo giderinin tıkanmaması için neler yapılmalı?
Periyodik temizlik: Banyo giderini düzenli olarak temizlemek, tıkanıklık oluşumunu önleyebilir. Haftalık veya aylık olarak banyo giderine sıcak su dökerek yağ ve kalıntıları çözebilirsiniz.
Filtre kullanımı: Banyo giderine yerleştirilebilen bir filtreyi kullanmak, saç gibi gideri tıkayan büyük kalıntıların gideri tıkamasını engeller. Bu filtreleri düzenli olarak temizlemek veya değiştirmek önemlidir.
Sabun kalıntılarını temizlemek: Banyo giderine biriken sabun kalıntıları da tıkanıklığa neden olabilir. Duş veya küvet sonrası gideri suyla durulayarak sabun kalıntılarını uzaklaştırmaya özen gösterin.
Sıcak su kullanımı: Haftalık olarak banyo giderine sıcak su dökmek, yağın erimesini ve gideri temizlemesini sağlar. Bu basit yöntemle tıkanıklık oluşumunu engelleyebilirsiniz.