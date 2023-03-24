Banyodaki inatçı kireçi 1 dakikada söküp atıyor! Bu yöntem diğerlerini rafa kaldıracak…

Hepsinden iyisi, muhtemelen banyonuzda biriken kireci temizlemek için ihtiyacınız olan her şeye zaten sahipsiniz. Limondaki sitrik asit veya sirkedeki asetik asit en iyi yardımcılarınızdır. Banyonuza zarar vermeden ilk günkü parlaklığına kavuşmanızı sağlar.
KİREÇ NEDİR?
Kireç tortusu veya kalsiyum karbonat, su buharlaştıktan sonra lavabonuzda, duşunuzda veya tuvaletinizde oluşan beyaz birikintilerdir. Suyun sert olduğu bir bölgede yaşıyorsanız, banyonuzda veya mutfak gereçlerinizde kireç birikmesi görme olasılığınız daha yüksektir.
KİREÇ TEHLİKELİ MİDİR?
Kireç tehlikeli bir madde değildir, ancak kötü bir görüntüye neden olabilir. Ayrıca musluklarınızın, borularınızın ve duş başlıklarınızın performansını etkileyerek tıkanmalara ve zamanla su basıncının düşmesine neden olabilir.
KİREÇTEN KURTULMANIN YOLLARI
İnatçı kireç birikintilerinden kurtulmanın en iyi yolu, etkilenen bölgeyi limon suyuna veya beyaz sirkeye batırmaktır. Bazı armatürlerin temizlenmesi diğerlerinden daha zor olabilir, bu nedenle kireçsiz musluklar, duş başlıkları ve gider delikleri elde etmenize yardımcı olacak adım adım bir kılavuz hazırladık.
İHTİYAÇ DUYACAĞINIZ MALZEMELER
Bu nazik, doğal temizlik ürünleri zararsız gibi görünse de ciltte tahrişe neden olabilir ve limon güneş ışığına maruz kaldığında ağartma maddesi görevi görebilir. Tüm süreç boyunca eldiven taktığınızdan ve giysilerinizi koruduğunuzdan emin olun.
Evde kireç giderme işlemleri için ihtiyacınız olacak şeyler:
MUSLUKLARDAN KİREÇ ÇIKARMA
Musluklar, temizlenmesi en zor alanlardan biridir. Limon suyu veya sirke uyguladığınızda da akıp gideceği için yeterli süre kireçle temas etmez. Genellikle muslukların çıkış ağzında beyaz birikintiler fark edeceksiniz, bu nedenle özellikle bu alanı hedeflemek iyi bir fikirdir. Musluklardaki kireçten kurtulmak için şu basit adımları izleyin:
TUVALETTE BİRİKEN KİREÇ NASIL TEMİZLENİR?
Kireç birikintileri klozetinizin kirli görünmesine neden olabilir, ancak bunun önüne geçmenin birçok yolu vardır. İşlem sırasında herhangi bir temizlik ürününün size sıçramasına karşı eldiven takmayı ve gözlerinizi, giysilerinizi korumayı unutmayın.
Eşit miktarda limon suyu ve beyaz sirkeyi klozetin içine dökün ve tuvalet fırçasıyla ovmadan önce en az bir saat bekletin. Bu sayede kireç kolayca çıkacaktır. Mümkünse çözeltiyi bir gece bırakın, asitlerin sert kireç birikintilerine kadar daha derine işlemesine izin verin.
Alternatif olarak, tuvalete bir bardak sirke ve ardından bir bardak karbonat dökün ve tuvalet fırçasıyla fırçalamadan önce yaklaşık 10 dakika bekletin.
KİREÇ OLUŞUMU NASIL ÖNLENİR?
Sık temizleme ve kireç giderme işlemleri, kireç birikimini önlemeye yardımcı olabilir. en iyi sonuçlar ve performans için duş başlığınızın kirecini ayda en az bir kez temizlemenizi ve aynı zamanda bu makalede ana hatları verilen kireç giderme işlemlerini içeren düzenli temizlik rutininizi gerçekleştirmenizi öneririz.