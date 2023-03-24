Banyodaki inatçı kireçi 1 dakikada söküp atıyor! Bu yöntem diğerlerini rafa kaldıracak…

TUVALETTE BİRİKEN KİREÇ NASIL TEMİZLENİR?

Kireç birikintileri klozetinizin kirli görünmesine neden olabilir, ancak bunun önüne geçmenin birçok yolu vardır. İşlem sırasında herhangi bir temizlik ürününün size sıçramasına karşı eldiven takmayı ve gözlerinizi, giysilerinizi korumayı unutmayın.

Eşit miktarda limon suyu ve beyaz sirkeyi klozetin içine dökün ve tuvalet fırçasıyla ovmadan önce en az bir saat bekletin. Bu sayede kireç kolayca çıkacaktır. Mümkünse çözeltiyi bir gece bırakın, asitlerin sert kireç birikintilerine kadar daha derine işlemesine izin verin.

Alternatif olarak, tuvalete bir bardak sirke ve ardından bir bardak karbonat dökün ve tuvalet fırçasıyla fırçalamadan önce yaklaşık 10 dakika bekletin.