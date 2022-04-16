Banyodaki küf sorununu sonsuza kadar bitiriyoruz! Sadece 4 adımda

Banyo doğası gereği nemli bir yer olabilir. Fakat sürekli olarak alınan sıcak bir duşun ardından ortamda yeterince havalandırma söz konusu değilse, sızıntı varsa tavanda, banyo karolarında gri ve siyah noktalar görmeye başlayabilirsiniz. İşte bu noktalar, büyük bir tehdit olan küflerdir. Fakat birkaç ipucu ile bu küf sorununu kökten çözebilirsiniz. İşte o çözüm yöntemleri…

HAVALANDIRMA





İlk adım, banyonun her zaman en iyi şekilde havalandırıldığından emin olmaktır. Bir pencereyi açtıktan sonra kapıyı da aralık bırakdığınızdan emin olun. Ayrıca yeterince havalandıramayacağınızı düşündüğünüz banyo için havalandırma sistemlerini kullanabilirsiniz.

TAM BİR KURUTMA İÇİN SİLME İŞLEMİ

Banyo yaptıktan sonra duvarları ve aynaları bir bezle iyice kurulayabilirsiniz. Basit bir el havlusuyla birkaç dakikalık silme işlemi, fazla nemin ortadan kaybolmasını sağlayarak küf ihtimalini en aza düşürür. Böylece banyolarda istenmeyen o görüntüden de kullanabilirsiniz.

HAVLUYU BANYODA ASILI BIRAKMAYIN





Islak havluları banyoda bırakmak, en kötü tercihlerden biri. Nemli havlular, duştaki nemin dağılması yerine birikimine katkıda bulunarak küfün de artmasına neden olabilir. Bu nedenle ıslak havluları, güneşli bir alanda bekletmek ve kuruduktan sonra banyoya almak daha doğru bir işlemdir.

DUŞ SICAKLIĞI

Çok sıcak duş almak, küf oranını artıran önemli hatalardan biri. Su ne kadar sıcak olursa, havaya da o kadar fazla nem salınır. Daha ılık bir suyla duş almak, banyonuzda nem birikiminin önüne geçerek küf riskini en aza indirmiş olur. Ufak bir değişiklikle bir sağlık tehlikesini ortadan kaldırabilirsiniz.