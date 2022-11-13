Banyolardaki lekelerden eser bırakmayacak! Temizlikte bir numara...

Banyo temizliği ev temizliğindeki en önemli yerlerden biri oluyor. Özellikle bu alan nemli kalırsa, küf ve bakterilerin en çok toplandığı yerler arasında. Peki banyo temizliği nasıl yapılır? İşte banyolarınızı pırıl pırıl yapacak o yöntem…

Giriş Tarihi: 13.11.2022 10:27 PAYLAŞ ABONE OL

Banyonuzda bütün önemleri almanıza rağmen hala lekelerden kurtulamıyor musunuz? Çoğu zaman kadınların sıklıkla karşılaştığı banyodaki sarı lekeler oluyor. Bu lekelerden kurtulmak çokta kolay olmuyor. Sürekli deterjanla temizlemek, ellerinizi mahvedebilir. Bu yüzden sizler için araştırdığımız bu temizleme yöntemlerini denemeniz hayatınızı kurtaracak.

ÇAY AĞACI YAĞI KULLANIN Çay ağacı yağının birçok faydası vardır ama en önemlisi antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir. Bu yüzden banyoda kullanmak harika bir fikirdir. Kabartma tozuna biraz çay ağacı yağı ekleyin ve lavabonuzu güzelce ovun. Yağ, küf ve bakterileri kolayca giderir. Böylece lavabonuzun önceki parlaklığını geri kazandırır.