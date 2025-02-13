Bebek gibi bir cildin sırrını dermatolog açıkladı! Yüzünüzü yıkarken...

Soğuk havanın ve düşük nem oranlarının cilt üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Dr. Nermin Bahat, kış aylarında cildin nem dengesini korumanın büyük önem taşıdığını söyledi. Kış mevsiminde sert hava koşullarının cildin üst tabakasını kurutarak doğal bariyerini zayıflattığını ifade eden Dr. Bahat, bunun sonucunda ciltte tahriş, kızarıklık ve hassasiyet gibi problemlerin ortaya çıkabileceğini belirterek "Cildi nemlendirmek için doğru ürünleri seçin" dedi.

İHA Giriş Tarihi: 13.02.2025 09:11 PAYLAŞ ABONE OL

Doğru nemlendirme yöntemleriyle bu etkilerin önüne geçilebileceğini dile getiren Dermatoloji Uzmanı Dr. Nermin Bahat, özellikle hyaluronik asit, gliserin ve seramid içeren nemlendiricilerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Su bazlı hafif nemlendiriciler yerine daha yoğun ve besleyici içeriklere sahip ürünlerin kullanılması gerektiğini ifade eden Dr. Bahat, bu bileşenlerin ciltte nemin daha uzun süre tutulmasına yardımcı olduğunu ve kış aylarında cilt sağlığı açısından büyük fayda sağladığını vurguladı.



SICAK SU CİLDİ KURUTUYOR, ILIK SU TERCİH EDİLMELİ

Sıcak suyun ciltteki doğal yağları hızla yok ettiğini belirten Dr. Bahat, uzun süre sıcak suyla duş almanın cilt kuruluğunu artırdığını söyledi. Bunun yerine ılık su kullanmanın ve banyo süresini kısaltmanın cildi koruyacağını ifade etti. Ayrıca, duştan çıktıktan hemen sonra nemlendirici uygulanmasının cildin suyu daha iyi hapsetmesini sağladığını dile getirdi.