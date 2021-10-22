Bebekler gibi uyumak çok kolay! Günde sadece 15 dakikanızı ayırın

Fakat birçok insan bu rakamlara yaklaşamıyor bile. Hatta uyku sırasında ne kadar süre derin uyuduğunuz da oldukça önemli. İşte bebekler gibi uyumanın en önemli adımları…

UYKU EKSİKLİĞİ YAŞAMI TEHDİT EDEN SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR

Uzmanlar, sürekli uyku yoksunluğunun depresyon, obezite, kalp hastalığı ve tip 2 diyabet gibi kronik hastalıklara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Uyku hali ayrıca işte hatalara, araba kazalarına ve hoş olmayan ruh hali değişimlerine neden olabilir. MedicalXpress, "Penn State College of Medicine araştırmacıları tarafından yapılan bir araştırmaya göre uykusuzluk belirtileri bildiren ve gece altı saatten az uyuyan orta yaşlı yetişkinler, artan bilişsel bozulma riski altında olabilir. Sonuçlar, sağlık uzmanlarının uykusuzluk bildiren hangi hastaların demans geliştirme riski altında olduğunu anlamalarına yardımcı olabilir." diyerek çalışmanın önemine vurgu yapıyor.

Daha iyi bir uyku için ekran başında geçirdiğiniz süreyi sınırlamak, bir fincan sıcak kafeinsiz çay içmek veya termostatı kısmak gibi birkaç genel yönergeyi takip edebilirsiniz. Ancak uyku probleminize kanıtlanmış daha iyi bir çözüm var. Meditasyon yapmak ve derin nefes egzersizlerini tamamlamak için gününüzden 15 dakika ayırırsanız, uykuya dalmayı ve gece boyunca uykuda kalmayı çok daha kolay bulabilirsiniz.