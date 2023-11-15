Bebeklerde Topuk Kanı Neden Alınır? Yenidoğan Bebekte Topuk Kanında Hangi Hastalıklar Belli Olur?

Bebeklik döneminde hastane ortamında yapılması gereken çok sayıda test vardır. Testler, bir kısım hastalıkların erken teşhis edilmesi ve derhal tedaviye başlanması adına önemlidir. Söz konusu testlerden biri de topuk kanı testidir. Adından da anlaşılacağı gibi topuk kanı testi, bebeğin topuğundan kan alınması ile yapılır. Anne babalar bebeklerde topuk kanı neden alınır, hangi hastalıklar belli olur gibi soruların cevabını bilmelidir.

Bebeklerde Topuk Kanı Neden Alınır?

Topuk kanı, yeni doğan döneminde bebeklere yapılan bir testtir. Yapılan test ile belli hastalık gruplarına karşı tedbir almak hedeflenir. Yeni doğan bebeklerde hipotiroidi, fenilketonüri, biyotinidaz eksikliği, konjenital adrenal gibi sorunların erkenden tespit edilmesi mümkündür. Erken teşhis sonrasında geri dönüşü olmayan hastalıkların ve bunlardan kaynaklı etkilerin yok edilmesi mümkündür.

Yenidoğan Bebekte Topuk Kanında Hangi Hastalıklar Belli Olur?

Yeni doğan bebeklerde topuk kanı testi uygulaması oldukça yaygındır. Söz konusu test bebeğin doğumundan sonraki 24 saat ya da 3 gün içinde yapılır. Bu test için alınan kan, testin adından da anlaşıldığı gibi bebeğin topuğundan alınır.

Doğumdan sonraki 24 saat içinde alınan topuk kanından istenen test sonuçları elde edilemeyebilir. Bu durumda bebeğin doğumundan sonraki 2 hafta içinde tekrar bir topuk kanı alınabilir. Ayrıca, bebekten alınan kanın yeterli olmaması ya da belli değerlerin çok yüksek çıkması halinde de ikinci bir topuk kanı testine ihtiyaç duyulabilir.