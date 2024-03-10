Bembeyaz klozetlerin anahtarı! Bu adımları takip edin...

Tuvaletiniz, yanlış temizlenmesini gerçekten istemeyeceğiniz yerlerden biridir.
Banyonuzun tamamını birkaç haftada bir derinlemesine temizlemek önemlidir. Musluklarınızı limon suyuyla ovarak temizleyebilirsiniz. Biraz bulaşık sabunu ve beyaz sirke kullanarak duşunuzdaki kiri de temizleyebilirsiniz.
Tuvaletinizi temizlerken, kirin daha da kötüleşmemesini sağlamak için izlemeniz gereken birkaç adım var.
Temizlik uzmanları tuvaletinizi doğru şekilde nasıl temizleyeceğinizi anlattı.
Başka bir şey yapmadan önce yapılması gereken önemli bir adım tozunu almaktır. Tozlanma olmadığında, temizleyiciler tozun toplanıp tuvalete yapışmasını sağlar.
Uzmanlar, "Tuvaletinizi temizlemeye çalışırken daha büyük bir karışıklık yaratmadan önce, herhangi bir temizlik ürünü kullanmadan önce tozunu almanız gerekir" dedi.
Daha sonra tuvaletin üstünü ve oturağını çamaşır suyu içeren tuvalet temizleyicisi ve biraz kağıt havluyla silmeyi öneriyorlar.
Klozeti temizlemek için, klozet temizleyicisini kenarının çevresine dolaştırın ve bir fırçayla güzelce ovun.
Temizlik uzmanlarını bu adım için başka bir hilesi daha bulunuyor. Tuvalet fırçasını kullandıktan sonra yerine koymaya çalışırken ıslaklığı nedeniyle üzerindeki su klozete damlayabilir. Bunu önlemek için kullandıktan sonra fırçayı tuvalette kurumaya bırakabilirsiniz. Fırça klozetin üzerinde ve sapı dışarı çıkacak şekilde tuvalete yatay olarak yerleştirin. Yerine sabitlemek için fırçanın kapağını indirin ve kurumasını bekleyin.