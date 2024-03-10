Bembeyaz klozetlerin anahtarı! Bu adımları takip edin...

Uzmanlar, "Tuvaletinizi temizlemeye çalışırken daha büyük bir karışıklık yaratmadan önce, herhangi bir temizlik ürünü kullanmadan önce tozunu almanız gerekir" dedi.

Temizlik uzmanlarını bu adım için başka bir hilesi daha bulunuyor. Tuvalet fırçasını kullandıktan sonra yerine koymaya çalışırken ıslaklığı nedeniyle üzerindeki su klozete damlayabilir. Bunu önlemek için kullandıktan sonra fırçayı tuvalette kurumaya bırakabilirsiniz. Fırça klozetin üzerinde ve sapı dışarı çıkacak şekilde tuvalete yatay olarak yerleştirin. Yerine sabitlemek için fırçanın kapağını indirin ve kurumasını bekleyin.