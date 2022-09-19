Benler ne kadar yaşayacağınızı söylüyor!

Yaş ilerledikçe sonradan da yeni benlere sahip olabilirsiniz. Fakat bu oluşan benlerin farklı anlamları olabiliyor. Bazıları sağlığınızı tehdit bile edebiliyor. Yapılan araştırmalarda ben sayınıza göre ne kadar yaşayacağınıza dair tahminler ortaya çıktı. Gelin bunlara birlikte bakalım.
ÖZELLİKLE İKİZLERDE YAŞLANMAYI GECİKTİRİYOR
Benler yaşla birlikte kaybolma eğiliminde olduğundan, Kings College London İkiz Araştırma Birimi'ndeki bilim insanları, ben sayısı ile yaşlanma hızının bir göstergesi olan telomer uzunluğu arasındaki ilişkiyi inceledi. 100'den fazla çok sayıda beni olan kişilerin biyolojik yaşlarının, 25'ten az olanlara göre, altı ila yedi yıl daha genç olduğunu söylüyor. Beyaz kan hücrelerindeki uzun telomerler, kalp, kemik gibi çeşitli organ ve dokuların yaşlanmasının yavaşlaması ile ilişkili olduğunu söyledi. Bunun sonucunda daha uzun telomerlere sahip ikizlerin, benlerinin yaşlanmayı geciktirdiğini gösterdi.
DOĞUŞTAN OLAN BENLER
Bu benlere doğum lekesi denir ve boyut, şekil ve renk bakımından büyük farklılıklar gösterir. Bebeklerin yaklaşık yüzde 0,2 ila 2,1'i doğuştan bir ben ile doğar. Bazı doğum lekeleri, çocuk daha büyük olduğunda, örneğin 10 ila 12 yaşlarında ve lokal anesteziyi daha iyi tolere edebildiğinde kozmetik ürünlerle tedavi edilebilir.
YAYGIN BENLER
Edinilmiş benler, doğduktan sonra cildinizde görünen benlerdir. Ayrıca yaygın benler olarak da bilinirler. Cildinizin herhangi bir yerinde görünebilirler. Açık tenli kişilerde normalde bu benlerin 10 ila 40'ı olabilir.
ATİPİK BENLER
Atipik benler vücudunuzun herhangi bir yerinde görünebilir. Atipik benler genellikle gövdede bulunur, ancak onları boynunuza, başınıza veya kafa derinize de alabilirsiniz. Nadiren yüzünde görünürler. İyi huylu atipik benler, melanom (bir tür cilt kanseri) ile aynı özelliklerden bazılarına sahip olabilir. Bu nedenle, düzenli cilt kontrolleri yaptırmanız ve benlerinizdeki değişiklikleri izlemeniz önemlidir.