Benler ne kadar yaşayacağınızı söylüyor!

Hemen hemen herkeste en az 10 ben vardır. Bunlar genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde gelişir, orta yaştan itibaren ise kaybolma eğilimi gösterir. Beyaz tenli kişilerde ortalama sayı 30'dur, ancak bazı insanlar da 400'e kadar çıkabilir. Peki bu benlerin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? İşte detaylarını sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 19.09.2022 12:05 PAYLAŞ ABONE OL

Yaş ilerledikçe sonradan da yeni benlere sahip olabilirsiniz. Fakat bu oluşan benlerin farklı anlamları olabiliyor. Bazıları sağlığınızı tehdit bile edebiliyor. Yapılan araştırmalarda ben sayınıza göre ne kadar yaşayacağınıza dair tahminler ortaya çıktı. Gelin bunlara birlikte bakalım.

ÖZELLİKLE İKİZLERDE YAŞLANMAYI GECİKTİRİYOR Benler yaşla birlikte kaybolma eğiliminde olduğundan, Kings College London İkiz Araştırma Birimi'ndeki bilim insanları, ben sayısı ile yaşlanma hızının bir göstergesi olan telomer uzunluğu arasındaki ilişkiyi inceledi. 100'den fazla çok sayıda beni olan kişilerin biyolojik yaşlarının, 25'ten az olanlara göre, altı ila yedi yıl daha genç olduğunu söylüyor. Beyaz kan hücrelerindeki uzun telomerler, kalp, kemik gibi çeşitli organ ve dokuların yaşlanmasının yavaşlaması ile ilişkili olduğunu söyledi. Bunun sonucunda daha uzun telomerlere sahip ikizlerin, benlerinin yaşlanmayı geciktirdiğini gösterdi.