Beyaz saç telini çekince sayısı artar mı?

Saç stil direktörü Mirza Batanovic, "Keşke, beyaz saç tellerini çektiğimizde yerinde onlarca beyaz saç telinin çıkacağı söylentisi doğru olsaydı. Böylelikle, kellik sorunu ortadan kalkardı. Günde 159 saç teli kaybetmek normal kabul ediliyor ancak bu durumun beyaz saç telleriyle birebir bağlantısı yok." dedi.

20 YAŞINDAN SONRA…

Koparılan saçların yerleri bir süre dinleniyor, yaklaşık üç ay sonra büyüme döngüsüne giriyor. 20 yaşından sonra her döngüde saç biraz daha inceliyor ve tekrar çıkması biraz daha zaman alıyor. Saçların oluşum döngüsü ortalama beş yılda bir gerçekleşiyor.

Stilist Jennifer Korab, "Saçları yolarak saç kökünün travmatize olmasına neden olabilirsiniz. Bu durum beraberinde enfeksiyonu hatta kelliği getirebilir." dedi.

SAÇ TELLERİNİN YARI SAYDAM HALE DÖNÜŞÜNÜ HIZLANDIRAN EN ÖNEMLİ FAKTÖR…

Beyaz saçlar, yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonu. Yıllar geçtikçe beyaz saç tellerindeki artışı durdurmak pek mümkün değil. Stilist Helen Reavey, "Melanin, saça ve cilde renk veren pigmenttir. İnsan yaşlandıkça, pigment granüllerinin sayısında azalma başlıyor. Saç aslında beyaz veya griye dönmüyor yarı saydam hale geliyor. Biyolojik yapı, genetik faktörler ve çevresel etmenler, saç tellerinizin ne zaman yarı saydam hale geleceğine karar veriyor. Stres, saç tellerinin bu dönüşümünü hızlandıran en önemli faktörler arasında yer alıyor." dedi.

Yani siz bir tane beyaz saç teli çektiğinizde yerine yenileri gelmiyor, zaman geçtiği için ortaya çıkıyorlar.

NE YAPILABİLİR?

Yarı saydam hale gelen saçlarınızın görüntüsünden rahatsızsanız bu konuda uzmanlaşmış bir saç stilistine, saçlarınızın doğal renginde görünmesi için neler yapılabileceğini sorabilirsiniz.