Bilim insanları açıkladı: Birine 20 saniye sarıldığınızda vücudunuz harekete geçiyor

Sarılmanın insan vücudunda inanılmaz bir etkisi bulunuyor. Belki tamamen değil ama en azından sağlığımız için birçok faydası var. Yapılan bilimsel araştırmalarda bu durum kanıtlandı. Bu yüzden bir dahaki sefere birisi size sarıldığında, tüm faydalarından yararlanmak için biraz daha uzun sürmesini sağlayın.
KAN BASINCINI DÜZENLER
Sarılmak tansiyona çok iyi gelir. 20 saniye birine sarılmak, tansiyonu düşürmek için yeterlidir. Sarılmalar bittiğinde etkisi bir süre devam eder. Aynı zamanda hem erkeklerde hem de kadınlarda stresi azaltır ve hatta sizi kalp hastalıklarından korur.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR
Sarılmak, sosyal etkileşimler ve bağlanma ile yakın bağlantısı olan bir hormon olan oksitosin salgılar. Bu da düzenleyici hücreleri artırır. Sonuç olarak, bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve dengeler.
DAHA GENÇ HİSSETMENİZİ SAĞLAR
Yapılan bir araştırmaya göre oksitosin salınımı kasları onarır. Yaşa bağlı kas kaybı rahatsızlanmaları olabilir. Bu yüzden sarılmak kemik sağlığınızı daha hızlı iyileşmesine yardımcı oluyor.
DOĞAL BİR AĞRI KESİCİ GÖREVİ GÖRÜR
Oksitosin salınımı kortizolü bloke eder. Dolayısıyla daha az ağrı hissederiz ve kaslarımız fazlasıyla rahatlar. Ayrıca endorfin hormonu salgılanır. Bu nedenle sarılmak kronik ağrıları da hafifletir. Faydalarını fark etmek için, sarılmanın en az 20 saniye uzunluğunda olması gerekiyor.
ÇOCUKLARI DAHA ZEKİ YAPAR
Daha az fiziksel temasta bulunan bebeklerin, yeterince yakın ve rahatlatıcı temasta bulunanların aksine biyolojik olarak zekasında gerileme olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu yüzden sevdiklerinize bolca sarılın!