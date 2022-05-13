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Bilim insanları açıkladı: Birine 20 saniye sarıldığınızda vücudunuz harekete geçiyor

Sarılma, güçlenen bağışıklık sisteminin acı eşiğini arttırır. Farketmeden mutluluk hormonunu salgılıyor, kan basıncını düzenliyor ve stresi azaltıyor. Aynı zamanda vücudumuzda ağrı kesici etkisi gösteriyor. Peki diğer faydalarını merak ediyor musunuz? İşte sarılmanın vücudumuz üzerindeki inanılmaz etkileri sevdiklerinize koşarak sarılmak için geçerli bir sebep...

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Giriş Tarihi: 13.05.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 12:28
Bilim insanları açıkladı: Birine 20 saniye sarıldığınızda vücudunuz harekete geçiyor

Sarılmanın insan vücudunda inanılmaz bir etkisi bulunuyor. Belki tamamen değil ama en azından sağlığımız için birçok faydası var. Yapılan bilimsel araştırmalarda bu durum kanıtlandı. Bu yüzden bir dahaki sefere birisi size sarıldığında, tüm faydalarından yararlanmak için biraz daha uzun sürmesini sağlayın.

KAN BASINCINI DÜZENLER

Sarılmak tansiyona çok iyi gelir. 20 saniye birine sarılmak, tansiyonu düşürmek için yeterlidir. Sarılmalar bittiğinde etkisi bir süre devam eder. Aynı zamanda hem erkeklerde hem de kadınlarda stresi azaltır ve hatta sizi kalp hastalıklarından korur.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Sarılmak, sosyal etkileşimler ve bağlanma ile yakın bağlantısı olan bir hormon olan oksitosin salgılar. Bu da düzenleyici hücreleri artırır. Sonuç olarak, bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve dengeler.

DAHA GENÇ HİSSETMENİZİ SAĞLAR

Yapılan bir araştırmaya göre oksitosin salınımı kasları onarır. Yaşa bağlı kas kaybı rahatsızlanmaları olabilir. Bu yüzden sarılmak kemik sağlığınızı daha hızlı iyileşmesine yardımcı oluyor.

DOĞAL BİR AĞRI KESİCİ GÖREVİ GÖRÜR

Oksitosin salınımı kortizolü bloke eder. Dolayısıyla daha az ağrı hissederiz ve kaslarımız fazlasıyla rahatlar. Ayrıca endorfin hormonu salgılanır. Bu nedenle sarılmak kronik ağrıları da hafifletir. Faydalarını fark etmek için, sarılmanın en az 20 saniye uzunluğunda olması gerekiyor.

ÇOCUKLARI DAHA ZEKİ YAPAR

Daha az fiziksel temasta bulunan bebeklerin, yeterince yakın ve rahatlatıcı temasta bulunanların aksine biyolojik olarak zekasında gerileme olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu yüzden sevdiklerinize bolca sarılın!

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