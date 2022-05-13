Bilim insanları açıkladı: Birine 20 saniye sarıldığınızda vücudunuz harekete geçiyor

Sarılma, güçlenen bağışıklık sisteminin acı eşiğini arttırır. Farketmeden mutluluk hormonunu salgılıyor, kan basıncını düzenliyor ve stresi azaltıyor. Aynı zamanda vücudumuzda ağrı kesici etkisi gösteriyor. Peki diğer faydalarını merak ediyor musunuz? İşte sarılmanın vücudumuz üzerindeki inanılmaz etkileri sevdiklerinize koşarak sarılmak için geçerli bir sebep...

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 13.05.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 12:28

Sarılmanın insan vücudunda inanılmaz bir etkisi bulunuyor. Belki tamamen değil ama en azından sağlığımız için birçok faydası var. Yapılan bilimsel araştırmalarda bu durum kanıtlandı. Bu yüzden bir dahaki sefere birisi size sarıldığında, tüm faydalarından yararlanmak için biraz daha uzun sürmesini sağlayın.

KAN BASINCINI DÜZENLER Sarılmak tansiyona çok iyi gelir. 20 saniye birine sarılmak, tansiyonu düşürmek için yeterlidir. Sarılmalar bittiğinde etkisi bir süre devam eder. Aynı zamanda hem erkeklerde hem de kadınlarda stresi azaltır ve hatta sizi kalp hastalıklarından korur.